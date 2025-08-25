En Luan Toro, se desarrolló la Fiesta Provincial Criolla

En Luan Toro se realizó la primera Fiesta provincial Criolla, con un acto central que se desarrolló –el sábado- con un desfile de instituciones y fuerzas vivas locales, y aproximadamente 20 tropillas.

La celebración continuó el domingo con la participación de agrupaciones gauchas, jinetes, tropillas, payadores, artistas de música y danza folclórica, artesanos, emprendedores y público desde distintos puntos de La Pampa y provincias vecinas.

El ministro Pascual Fernández destacó el trabajo para “reivindicar nuestra cultura, nuestras tradiciones, es reivindicarnos a nosotros mismos, es de donde nosotros venimos, en relación a nuestra pertenencia, a nuestro territorio”. “Es necesario defender la tradición, la cultura, nuestra historia y por sobre todas las cosas, defender La Pampa”, agregó.

Por su parte, la intendenta Mónica Valor le dio la bienvenida a los asistentes a la primera Fiesta Provincial Criolla del Portón del Oeste pampeano. E indicó: “vimos concretado así un sueño en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura”.

La jefa comunal indicó que está “no es una fiesta más”. “Esta celebración, que comenzó alla por el año 2015, no es un evento más. Es una oportunidad de encuentro, de expresión de nuestra identidad, de nuestras costumbres y de nuestros valores como pampeanos”, concluyó.

