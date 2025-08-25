Hallaron sin vida a un policía en un campo cercano a Santa Rosa

Un efectivo de la Policía de La Pampa fue hallado anoche sin vida en un campo cercano a la capital pampeana. La noticia fue confirmada por fuentes policiales.

De acuerdo con los voceros de las fuerzas de seguridad, el uniformado, que tenía 40 años, y trabajaba para la Policía pampeana, se dirigió hasta un campo situado en la calle Ramona Pereyra, en inmediaciones de Santa Rosa. «Estaba en un campo cuando se disparó con un arma de fuego», relataron las fuentes.

Tras conocerse el trágico episodio, agentes policiales se dirigieron hasta el lugar donde -este lunes a la mañana- efectuaban las labores periciales correspondientes.

«Podemos confirmar que el efectivo se quitó la vida, en estos momentos, se desarrollan todas las tareas de investigación correspondientes», sostuvieron.

Salud mental.

La cuestión de la salud mental de la fuerza de seguridad pampeana es algo que preocupa a las autoridades. Recientemente, el jefe de Policía, Claudio Cano, abordó en una entrevista con Infopico dos casos que se registraron recientemente y explicó los mecanismos y protocolos de atención que poseen.

Uno de esos episodios ocurrió cuando una mujer policía embarazada se disparó con su arma reglamentaria en el tórax en su vivienda de calle Caleufú 242, en la localidad de 25 de Mayo. Fue internada en Terapia Intensiva donde se recuperó.

El otro caso, que resonó en la opinión pública, sucedió a fines de julio cuando un policía pampeano, de 24 años, recibió un disparo en el abdomen en General Pico y se encuentra hospitalizado, pero fuera de peligro de vida. Según determinaron las autoridades, fue un autodisparo.

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental, tiene a disposición de la comunidad dos líneas telefónicas gratuitas, que están disponibles las 24 horas para «escucha, acompañamiento y orientación». Una de ellas es el número 136 para personas en crisis, mientras que el otro es el 132 para quienes padecen consumos problemáticos. A estos teléfonos también se pueden comunicar familiares y allegados, donde recibirán información sobre cómo proceder ante una eventual situación.