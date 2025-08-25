Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 25 al domingo 31 de agosto 2025

El horóscopo de la semana del lunes 25 al domingo 31 de agosto de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 25 al domingo 31 de agosto

♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana de dinamismo y acción. Nuevos proyectos laborales o de estudios te motivarán, aunque deberás controlar la impaciencia. En el amor, un encuentro inesperado podría sorprenderte.

♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La semana se centra en tu seguridad emocional y económica. Organizar finanzas será clave. Un vínculo familiar demandará tu atención y cariño. Días ideales para redecorar o mejorar tu hogar.

♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Comunicación al máximo: reuniones, viajes cortos y charlas importantes abrirán nuevas puertas. La semana es propicia para estudiar, escribir o negociar. En lo afectivo, la sinceridad será tu aliada.

♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tus recursos y talentos se activan, y es momento de valorar lo que sabes hacer. Habrá oportunidad de mejorar ingresos o encontrar un trabajo alternativo. En el amor, tu ternura conquistará.

♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El Sol y la Luna impulsan tu brillo personal: confianza, magnetismo y energía en alza. Una decisión clave en lo laboral marcará la semana. En el amor, serás protagonista absoluto.

♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Semana de introspección y limpieza emocional. Podrás soltar cargas del pasado y prepararte para un ciclo nuevo. Tu intuición se agudiza y será una guía confiable. Cuida tu descanso.

♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu vida social se potencia: encuentros, reuniones y proyectos grupales ocuparán gran parte de la semana. En el amor, un vínculo puede nacer de la amistad. Colaborar con otros traerá beneficios.

♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Éxitos profesionales en camino. Tu esfuerzo empieza a ser reconocido y podrías recibir una propuesta interesante. Semana intensa: equilibrar lo laboral y lo personal será fundamental.

♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un aire de expansión te rodea: estudios, viajes o proyectos de crecimiento personal se activan. La motivación estará a tope. En el amor, las relaciones a distancia o nuevas aventuras estarán en juego.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Semana transformadora: lo que parecía oculto saldrá a la luz. Tus vínculos íntimos se intensifican y habrá chances de resolver temas financieros compartidos. Una nueva etapa se acerca.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Las relaciones serán protagonistas: pareja, socios o amigos clave estarán en el centro de tu atención. La semana es ideal para llegar a acuerdos o iniciar proyectos en colaboración.

♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu salud y rutina necesitarán ajustes. Será una semana para cuidar el cuerpo, organizar el trabajo y poner orden en el día a día. Pequeños cambios darán grandes resultados en tu bienestar.