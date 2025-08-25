lunes 25, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Reencuentro de «una amistad casi familiar» de la primera promoción del Colegio Agropecuario de Realicó

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Reencuentro promocion1976 colegioagropecuario realico 24agosto2025

Los egresados de la primera promoción del Colegio Agropecuario de Realicó, que actualmente depende de la UNLPam, se reunieron –el sábado 23- en un restaurant ubicado en el cruce de las rutas nacionales 35 y 188.

Los egresados de 1976 son una promoción histórica, porque fueron los primeros graduados del colegio realiquense, que marcó una época de progreso de alternativas educacionales en Realicó y en una amplia zona, que se inscribieron para lograr conocimiento de una variedad de tecnologías para la zona rural.

“Es así que 24 alumnos que compartieran las aulas y un internado durante 6 años, no sólo lograron el título de Agrónomos Especialistas en Ganadería, si no que llegaron a una amistad casi familiar, que se manifiesta en estos encuentros en donde no están ausentes las expresiones emotivas y el humor con sus recuerdos”, destacaron en un comunicado de prensa.

“La reunión estuvo llena de recuerdos y anécdotas y por supuesto la realidad que se vive cuando en algún momento -pero con humor- aparecen los relatos de los dolores articulares propios de los casi 70 años de vida”, expresaron con un tono humorístico. 

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguros agosto2025Fiestadelagricultor2025 julio2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 10agosto
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com