Reencuentro de «una amistad casi familiar» de la primera promoción del Colegio Agropecuario de Realicó

Los egresados de la primera promoción del Colegio Agropecuario de Realicó, que actualmente depende de la UNLPam, se reunieron –el sábado 23- en un restaurant ubicado en el cruce de las rutas nacionales 35 y 188.

Los egresados de 1976 son una promoción histórica, porque fueron los primeros graduados del colegio realiquense, que marcó una época de progreso de alternativas educacionales en Realicó y en una amplia zona, que se inscribieron para lograr conocimiento de una variedad de tecnologías para la zona rural.

“Es así que 24 alumnos que compartieran las aulas y un internado durante 6 años, no sólo lograron el título de Agrónomos Especialistas en Ganadería, si no que llegaron a una amistad casi familiar, que se manifiesta en estos encuentros en donde no están ausentes las expresiones emotivas y el humor con sus recuerdos”, destacaron en un comunicado de prensa.

“La reunión estuvo llena de recuerdos y anécdotas y por supuesto la realidad que se vive cuando en algún momento -pero con humor- aparecen los relatos de los dolores articulares propios de los casi 70 años de vida”, expresaron con un tono humorístico.