lunes 25, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Una castense fue coronada en el certamen Señorita Independencia 2025 en Tucumán

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Ferrerogiannina senioritaindependencia 25agosto2025

La castense Giannina Ferrero ganó el décimo certamen Señorita Independencia 2025 en la categoría Adulta, y fue coronada en la noche de gala que se realizó -anoche- en el Hotel Hilton de Tucumán.

En la misma velada coronaron a la representante de San Luis, Emilia Salas como Miss Señorita Independencia en la categoría Adolescente; Valeria Salgado (CABA) fue electa nueva Teen Universe Beauty;  la riojana Ivonne Jover es la nueva Miss Universe Beauty; la salteña Priscila Ramos fue consagrada Miss Gold Argentina y la punta Lourdes Pérez recibió los atributos de Nueva Teen Gold.

El evento se desarrolló en Tucumán, y los organizadores transmitieron que se proponen poner en valor la identidad cultural del país y el protagonismo joven.

El certamen reunió a representantes de las provincias argentinas, que participaron en diversas actividades que incluyeron reuniones con autoridades, entrevistas con el jurado, desfile de trajes típicos y una visita a la histórica Casa de Tucumán.

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro “Jóvenes por la Igualdad y la Democracia”, que se realizó -el viernes 22 a las 10 horas- en el recinto del Concejo Deliberante, donde las postulantes expusieron los proyectos que desarrollaron en sus provincias sobre el rol de las juventudes en los procesos democráticos.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025Fiestadelagricultor2025 julio2025
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 10agostoSancorseguros agosto2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com