Una castense fue coronada en el certamen Señorita Independencia 2025 en Tucumán

La castense Giannina Ferrero ganó el décimo certamen Señorita Independencia 2025 en la categoría Adulta, y fue coronada en la noche de gala que se realizó -anoche- en el Hotel Hilton de Tucumán.

En la misma velada coronaron a la representante de San Luis, Emilia Salas como Miss Señorita Independencia en la categoría Adolescente; Valeria Salgado (CABA) fue electa nueva Teen Universe Beauty; la riojana Ivonne Jover es la nueva Miss Universe Beauty; la salteña Priscila Ramos fue consagrada Miss Gold Argentina y la punta Lourdes Pérez recibió los atributos de Nueva Teen Gold.

El evento se desarrolló en Tucumán, y los organizadores transmitieron que se proponen poner en valor la identidad cultural del país y el protagonismo joven.

El certamen reunió a representantes de las provincias argentinas, que participaron en diversas actividades que incluyeron reuniones con autoridades, entrevistas con el jurado, desfile de trajes típicos y una visita a la histórica Casa de Tucumán.

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro “Jóvenes por la Igualdad y la Democracia”, que se realizó -el viernes 22 a las 10 horas- en el recinto del Concejo Deliberante, donde las postulantes expusieron los proyectos que desarrollaron en sus provincias sobre el rol de las juventudes en los procesos democráticos.