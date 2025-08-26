Allanamiento en Castex: Secuestraron cocaína y marihuana y hay dos demorados

La policía de La Pampa realizó anoche un allanamiento en una vivienda del Barrio Evita de Eduardo Castex, donde secuestraron “varias dosis” de cocaína y marihuana fraccionada y dinero en efectivo. Momentáneamente habría dos demorados.

El procedimiento comenzó pasadas las 19 horas, y concluyó cerca de la medianoche. En el operativo habría participado personal de la Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (Acoln) y de la comisaría departamental de Eduardo Castex.

Los efectivos habrían secuestrado “varias dosis” de cocaína y marihuana ya fraccionada, y también habrían decomisado dinero efectivo.

Fuentes extraoficinales indicaron que hay dos demorados. Un dato: una de las personas demoradas cumpliría funciones en una repartición de la municipalidad de Eduardo Castex.