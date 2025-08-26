martes 26, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Allanamiento en Castex: Secuestraron cocaína y marihuana y hay dos demorados

Droga allanamiento barrioevita demorados patrulleros 25agosto2025

La policía de La Pampa realizó anoche un allanamiento en una vivienda del Barrio Evita de Eduardo Castex, donde secuestraron “varias dosis” de cocaína y marihuana fraccionada y dinero en efectivo. Momentáneamente habría dos demorados.

El procedimiento comenzó pasadas las 19 horas, y concluyó cerca de la medianoche. En el operativo habría participado personal de la Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (Acoln) y de la comisaría departamental de Eduardo Castex.

Los efectivos habrían secuestrado “varias dosis” de cocaína y marihuana ya fraccionada, y también habrían decomisado dinero efectivo.

Fuentes extraoficinales indicaron que hay dos demorados. Un dato: una de las personas demoradas cumpliría funciones en una repartición de la municipalidad de Eduardo Castex.

