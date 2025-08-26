Álvarez rechazó la baja de la imputabilidad: “La incidencia delictiva de menores de 16 años es del 1%”

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, encabezó el encuentro del Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, donde se abordó el Régimen Penal Juvenil y baja en la edad de punibilidad. También la política de Abordajes desde la perspectiva Restaurativa.

El ministro Diego Álvarez planteó que la baja de la edad de la punibilidad “es una situación compleja y muchas veces manoseada”.

Reiteró que en La Pampa, desde el retorno a la democracia, se mantiene la misma postura de rechazo a bajar la edad de punibilidad. “Otra vez en un año electoral, en un año donde se empiezan a jugar con nuestros intereses, se pone en discusión este tema tan sensible, que ya no fue bajar a los 14 años, sino bajar a los 13, aún más de lo que fueron en la dictadura militar del 76, que la habían bajado a 14 años”, expresó.

El Consejo está compuesto por representantes de los tres poderes del estado, de organizaciones civiles que abordan la temática y también de las y los jóvenes de la provincia, uno por cada región. Durante la sesión también expusieron los abogados Alejandro Osio y Jimena Funes.

“LA INCIDENCIA ES EL 1 %”

“Como Consejo, nos debemos llevar un análisis más profundo de las creencias, de los prejuicios, de la información que vamos absorbiendo”, y en el mismo sentido añadió que también “cuando un hecho o una acción de un niño o niña , de qué manera repara ese daño causado, sin que sea el juridicismo el que sancione y castigue a ese infractor, sino que tenga la posibilidad de reparar ese daño”.

Más adelante señaló que la incidencia delictiva de menores de 16 años es del 1%, y que el esfuerzo del Estado debe apuntar a que las infancias y adolescencias “tengan derecho a recibir educación de calidad, a un servicio de Salud, que existan políticas deportivas y de contención social para que tenga un marco de oportunidades, de hacer las inversiones sociales necesarias para que el chico crezca con la posibilidad de tener el mismo acceso que cualquier integrante de la sociedad, y que la situación económica o de vulnerabilidad no sea un impedimento”.

Finalizó diciendo a los consejeros que aprovechen y evacuen dudas, para tener “otra mirada con respecto al tema que atañe a nuestros chicos y chicas menores de 16 años, que están a punto de perder tres años de infancia y entrar bajo la persecución penal”.