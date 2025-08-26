Boliche de Playa Grande tendrá que indemnizar con $ 60 millones a un joven atacado en en el interior

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata condenó a un boliche y a su aseguradora a pagar una indemnización de más de 60 millones de pesos a un joven que fue atacado dentro del local en 2017.

El juez Martín Zambecchi responsabilizó a la empresa Purasal S.R.L. por no garantizar la seguridad de sus clientes. La sentencia también alcanza a la compañía de seguros que había contratado el boliche Quba Café de Mar.

El hecho ocurrió el 17 de marzo de 2017 durante los festejos de San Patricio, donde la víctima, quien entonces tenía 21 años, sufrió cortes profundos en el rostro luego de que una persona no identificada le partiera un vaso de vidrio en la cara.

Según la información aportada en el portal 0223, las heridas le provocaron cicatrices visibles, pérdida de sensibilidad y una incapacidad física y psíquica permanente.

El joven demandó al boliche y a la aseguradora por daños y perjuicios, amparándose en la Ley de Defensa del Consumidor.

El magistrado entendió que existió una relación de consumo y que el local incumplió con su deber de seguridad y el fallo destacó que la empresa no contaba con seguridad privada habilitada ni registros fílmicos que permitieran esclarecer lo ocurrido.

La defensa de Purasal S.R.L. alegó que se trató de un hecho fortuito y que había contratado personal de seguridad, aunque la Justicia comprobó que no estaba inscripto en los registros oficiales.

Por su parte, la aseguradora objetó que el ataque estuviera cubierto por la póliza, pero el juez consideró que la responsabilidad del proveedor es objetiva y no depende de la intervención de terceros.

La indemnización total asciende a $60.563.897, compuesta por $1.200.000 por daño emergente, $50.363.897 por daño a la integridad física y $9.000.000 por daño moral. El juez rechazó el reclamo por pérdida de chance.

Finalmente, la sentencia fijó que para apelar, los demandados deberán depositar previamente más de 114 millones de pesos, suma que incluye capital, intereses y costas.