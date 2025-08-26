martes 26, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Cadillac confirmó a “Checo” Pérez y a Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026

Cadillac perezsergio bottasvaltteri 26agosto2025

La escudería de Cadillac de Fórmula 1 confirmó que sus pilotos en 2026, año en el que comenzará a competir en la categoría reina del automovilismo, serán el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

A través de un comunicado, el equipo estadounidense destacó que “juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y experiencia técnica”. Y agregan: “Con más de 500 largadas combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel central en la configuración de la competitividad del equipo”.

