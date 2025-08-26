martes 26, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Controles de tránsito en La Pampa: 17 alcoholemias positivas

Transito controles policia ruta 26agosto2025

La Policía de La Pampa conjuntamente con el equipo de Prevención y Protección Vial y las áreas de Tránsito municipales, desarrollaron operativos preventivos y de control vehicular en distintas rutas y localidades de la provincia.  

En total se realizaron 1.422 pruebas de alcoholemia, de las cuales 17 resultaron positivas. De ese total, seis corresponden al programa nacional Alcoholemia Federal, una estrategia impulsada desde 2022 que coordina controles simultáneos en diferentes puntos del país con el objetivo de prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

Asimismo, en el Puesto Caminero de Santa Isabel se llevó adelante un operativo conjunto entre el Departamento de Operaciones Policiales y el equipo de Prevención y Protección Vial. Allí se labraron 12 actas por diversas infracciones y se realizaron 527 pruebas de alcoholemia, de las cuales una arrojó resultado positivo. Los datos se encuentran incorporados al total provincial.

Estos procedimientos forman parte de una política pública sostenida en materia de seguridad vial, orientada a proteger la vida de quienes transitan tanto por rutas como por zonas urbanas. 

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se remarca que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una conducta irresponsable y peligrosa, que pone en riesgo no solo a quien la comete, sino también a todas las personas usuarias de la vía pública.

