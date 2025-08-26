El pampeano Anselmino jugará en el Borussia Dortmund

El defensor pampeano Aaron Anselmino llegó ayer a Alemania para sumarse a su nuevo equipo, el Borussia Dortmund, al que fue cedido a préstamo desde el Chelsea inglés con el objetivo de sumar rodaje en el fútbol europeo.

El oriundo de Bernardo Larroudé, sin lugar en el elenco londinense que lo compró la temporada pasada en una suma millonaria, arribó ayer a Dortmund para realizarse la revisación médica y firmar el contrato, que lo vinculará a préstamo al elenco germano hasta junio de 2026, sin opción de compra.

Esto significa que al cabo de esta temporada, en la que además de jugar la Bundesliga el Dortmund también disputará la Champions League, el marcador pampeano deberá regresar a Chelsea.

Anselmino, de 20 años, fue comprado por el elenco de Londres a Boca hace un año. Tras pagar una suma de 18 millones de dólares, Chelsea decidió dejarlo una temporada más en el Xeneize, el equipo en el que se formó el ex Larroudé FBC y Juventud Unida de Banderaló, pero lo repescó en enero de este año.

Sin embargo, el pampeano no logró la continuidad deseada en los Blues, que ahora intentarán darle rodaje con esta cesión al elenco alemán, que también compite en una liga de las mejores de Europa.

El larroudense prácticamente no jugó con el Chelsea. Apenas sumó 2 minutos en el duelo de octavos de final contra Benfica en el Mundial de Clubes, que luego se adjudicó el equipo inglés, y otros 62 minutos con el selectivo Sub 21 de los de Londres. En Boca, en tanto, había jugado 23 encuentros, con 2 goles.

Con su llegada al Dortmund, el pampeano buscará esa continuidad que hasta ahora no ha logrado tener en el fútbol europeo. El elenco alemán es uno de los clubes más grandes de ese país, fue subcampeón de la Champions League en 2024 y tratará en esta temporada de cortar una sequía de 5 años sin títulos. En ese contexto, sumó refuerzos en los últimos días, entre ellos a Anselmino.

El Dortmund ya tuvo su estreno en la Bundesliga 2025/26 este sábado, con el empate 3-3 como visitante frente al St. Pauli. Por la segunda fecha, este domingo hará su estreno como local ante Unión Berlín, uno de los equipos ganadores en el debut al igual que el gran favorito a repetir la corona, Bayern Munich.

Además de las competencias locales, esta temporada también disputará la Champions League desde la fase de liga, por lo que el ex Boca tendrá la oportunidad de seguir compitiendo en el máximo nivel.

Otro pampeano.

Con la llegada de Anselmino al Borussia Dortmund serán dos los pampeanos en la Bundesliga, el torneo de Primera División del fútbol alemán, porque para esta temporada el santarroseño Nicolás Capaldo se sumó al Hamburgo SV, otro de los equipos importantes de la Liga.

Capaldo, que como Anselmino se formó en Boca Juniors, llegó el mes pasado al Hamburgo, procedente del RB Salzburgo de Austria, y este fin de semana tuvo su estreno oficial en la Bundesliga con su nuevo club, que igualó 0 a 0 con el Borussia Monchengladbach en condición de visitante. Este viernes, el Hamburgo tendrá su debut como local ante St. Pauli.

El duelo de pampeanos en la temporada 2025/26 de la Bundesliga se dará en la décima fecha, cuando el Hamburgo de Capaldo reciba al Dortmund de Anselmino.

Con la llegada del larroudense, en tanto, serán seis los argentinos en la Bundesliga, porque además de los dos pampeanos están Julián Malatini (Werder Bremen), Exequiel Palacios, Claudio «Diablito» Etcheverri y Alejo Sarco, los tres del Bayer Leverkusen, equipo al que en las próximas horas podría sumarse otro ex Boca: Ezequiel «Equi» Fernández.

«Equi» está jugando en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, al que el Leverkusen ofreció ayer un total de 30 millones de euros por el pase del futbolista, más una cláusula de reventa del 15% sobre las ganancias futuras.

Capaldo fue el capitán.

El mediocampista pampeano Nicolás Capaldo, recientemente adquirido por el Hamburgo de Alemania, sorprendió al llevar la cinta de capitán de su equipo en lo que fue su debut en la Bundesliga, el torneo de la Primera División germana.

Capaldo llegó hace unas semanas al Hamburgo desde el Salzburgo de Austria, que lo vendió por una cifra de 4.5 millones de euros, y en el equipo alemán rápidamente mostró su personalidad, a tal punto que fue designado capitán en el debut del domingo ante Borussia Monchengladbach, como visitante. El partido terminó 0 a 0 y el santarroseño ex Boca fue reemplazado a los 39 minutos de la segunda etapa.

Capaldo, de 27 años, había debutado la semana anterior en la Copa de Alemania, con triunfo por penales ante FK Pirmasens, luego de jugar los 120 minutos.