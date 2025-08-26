Feria de Ciencias 2025: Más de 50 proyectos de 20 localidades en General Pico

En el Salón de Usos Múltiples de la Escuela N° 267 de General Pico, se desarrolló la 35° edición de la Feria Provincial de Ciencias, Arte y Tecnología, con la participación de más de 50 proyectos de 20 localidades y más de 150 estudiantes.

El acto de apertura se realizó con la participación de las ministras Marcela Feuerschvenger (Educación) y Fernanda González (Producción), además de autoridades provinciales, municipales, educativas, delegaciones escolares, veteranos de Guerra de Malvinas y demás personas que hacen posible este importante evento.

La ministra Feuerschvenger agradeció la participación y acompañamiento, como así también el recibimiento de la Escuela i. “Son 35 años de Feria de Ciencias, cuando decimos qué es una política pública, es esto, 35 años de continuidad, de trabajo de las escuelas”, destacó.

“Para nosotros, que estamos en el Ministerio de Educación, es una gran satisfacción, un gran orgullo porque para llegar aquí hubo 400 ferias escolares, muchas escuelas hicieron sus proyectos, entre Santa Rosa y Pico tenemos más de 150 trabajos que se van a presentar, esto implica muchísimos docentes, directores, familias, porque las familias también acompañan las propuestas de la escuela y los proyectos”, prosiguió.

Destacando la posibilidad de compartir a partir del conocimiento y los saberes adquiridos a lo largo del año, hizo particular hincapié en el trabajo interdisciplinario, para que la Feria haya arte, matemáticas, alfabetización, ciencias y tecnología. “Hay mucho para aprender. Y cuando el conocimiento, los saberes circulan nos potenciamos, nos hacemos grande porque el conocimiento es esa gran herramienta que permite transformar nuestra vida y la vida de otros”, expresó.

Además, la funcionaria provincial destacó la oportunidad de compartir con la comunidad, y brindó un mensaje a los docentes: “Ustedes son los grandes artífices de que esto suceda, éste Ministerio reconoce el trabajo diario de las aulas, acá no se llega con un trabajito que se preparó para… este es un trabajo permanente, de todos los días, que se construye con todo el grupo clase, hoy, quizá, hay algunos que representan al grupo clase, y eso es enseñanza, acá hay aprendizaje, esta es la escuela pampeana en sus distintos niveles y modalidades”.

Con todo el sistema educativo involucrado en la Feria, la ministra apuntó a la innovación, con la posibilidad que las familias de las 20 localidades presentes puedan seguir las actividades vía streaming.

“Vamos a tener talleres de inteligencia artificial, de matemáticas para estudiantes y docentes, hoy es un gran día de enseñanza, de aprendizaje, de saberes, de circulación del conocimiento, de producción, es una gran fiesta, y podemos definir la Feria como todo eso, vamos a vivir todo es en esta gran jornada”, concluyó Marcela Feuerschvenger.