General Pico: Apuñaló a su hermano y se fugó

Un hombre fue hospitalizado esta tarde con una herida de arma blanca, tras haber sido atacado en el sector del barrio Rucci de General Pico. Personal ligado a la investigación indicó que la herida no revestía gravedad y que el presunto atacante, hermano del agredido, hasta esta noche se mantenía prófugo.

El hecho que se investiga ocurrió cerca de las 17, sobre la calle 109 entre 2 y 102. En ese sector, un hombre recibió un puntazo por la espalda a la altura de la cadera y tuvo que ser trasladado al Hospital Gobernador Centeno por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), publicó el diario La Arena.

Voceros ligados a la causa dijeron que se investigan las circunstancias del hecho y confirmaron el ataque por parte de un hombre hacia su hermano. También señalaron que la herida que presentaba la persona que tuvo que ser hospitalizada, no requirió de una intervención quirúrgica, dando cuenta que no era de mayor gravedad. Hasta el momento no trascendieron las causas que motivaron el incidente.

El agresor y la víctima arrastran antecedentes penales y que sobre el herido pesaba una prisión domiciliaria en el marco de una investigación que se lleva adelante en su contra por una denuncia de violencia de género.

En el lugar del incidente trabajó personal policial de la Comisaría Tercera, a cargo del comisario Lucas Rinaldi. En la investigación de la causa trabaja el fiscal Guillermo Komarofky.