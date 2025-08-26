martes 26, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Juezas de Control de Santa Rosa y 25 de Mayo juraron en el STJ

Gregoiremariaelena martinezdanielajohana juezas juramento 22agosto2025

María Elena Grégoire y Daniela Johana Martínez asumieron como juezas de control titulares en Santa Rosa y 25 de Mayo, respectivamente, en un acto que se desarrolló ayer en la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Santa Rosa.

Los juramentos les fueron tomados por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, a quien acompañaron los ministros Hugo Oscar Díaz, Fabricio Luis Losi y José Roberto Sappa. También asistieron funcionarios de distintas dependencias del Superior Tribunal, jueces y juezas y secretarios/as del fuero penal y familiares.

Las nuevas juezas ya venían desempeñándose en esos cargos como sustitutas y concursaron para ser designadas ahora como titulares.

Grégoire ejercerá funciones en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Santa Rosa; y Martínez en la Tercera Circunscripción, con sede en 25 de Mayo.

