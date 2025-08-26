Metileo y Van Praet incorporaron nuevos vehículos a sus parques automotores

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, participó en los actos de entrega de nuevos vehículos a las comunas de Metileo y Adolfo Van Praet, que fueron adquiridos con financiamiento del Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor Municipal y aportes municipales.

En Metileo, el ministro Fernández junto al intendente Carlos Ariel Marchisio, recibieron un colectivo y un tractor corta pasto; mientras que en Adolfo Van Praet, con el presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Ramello, se incorporó una combi Mercedes Benz de 19 asientos.

Durante los encuentros, Pascual Fernández destacó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para dar respuesta a las necesidades concretas de cada comunidad. En su discurso, puso en valor la figura de los intendentes y el rol clave que desempeñan en la gestión cotidiana.

“Es un programa que implementó el gobernador Sergio Ziliotto, pero que surgió de de la demanda de los intendentes. A raíz de eso, el gobernador supo escuchar y dar una respuesta para que los intendentes pudieran disponer de recursos para alcanzar lo que el pueblo necesita”, expresó el ministro.

«EL AJUSTE DE NACIÓN REPERCUTE EN LAS LOCALIDADES»

El funcionario provincial valoró la vocación de gestión de los jefes comunales, especialmente en el actual contexto económico: “Nosotros interpretamos que a los intendentes les toca la parte más difícil en este momento del país porque se trata de estar en el día a día con la gente, escuchando sus problema, y en un contexto muy difícil donde cada vez hay menos recursos, porque el llamado ajuste de Nación repercute en cada localidad y ellos hacen malabares para poder lograr que la gente esté mejor”.

Fernández resaltó la decisión del gobernador Ziliotto de poner en marcha el plan de créditos de 12.000 millones de pesos para la renovación o recuperación del parque automotor de todas las localidades de La Pampa. Y el esfuerzo que implica y lo que genera la inversión del Estado provincial en la economía diaria y en fortalecer las capacidades operativas de los municipios, entendiendo que el trabajo cercano con la comunidad es esencial para mejorar la calidad de vida en cada rincón de La Pampa.