Pascual Fernández: «Se están robando todo y no hicieron ni un metro de ruta»

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, afirmó que «Milei es el presidente de la incoherencia» y dijo que «están mostrando todo lo que son, un gobierno de improvisados, que llegó para llenarse los bolsillos y que no le importa dejar tirada a la gente».

El ministro Fernández se refirió al discurso del presidente Javier Milei realizado -el lunes a la noche- en Junín donde se autoincriminó en medio del escándalo de las coimas que sacude al gobierno y dijo que en el kirchnerismo «están molestos porque les estamos afanando los choreos».

«Ahora dice que vino a chorearse lo que se robaban los otros. Es todo tan descarado, tan cruento, tan inhumano», afirmó el ministro.

«Milei llegó insultando a la política, y ahora dice que a su gobierno no le falta política. Denunciaba el toma y daca de otros y busca quebrar voluntades a fuerza de carpetas y prebendas», aseguró.

«Las denuncias de pedidos de coimas son terribles. Están a la vista. ¿Dónde está la plata del ajuste? ¿La que le sacaron a los jubilados y a las personas con discapacidad, a las provincias? Se están robando todo y no hicieron ni un metro de ruta, ni un aula. Peor gobierno no se encuentra», afirmó Fernández.