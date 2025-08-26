martes 26, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Pascual Fernández: «Se están robando todo y no hicieron ni un metro de ruta»

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Mileijavier mileikarina abrazo 26agosto2025

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, afirmó que «Milei es el presidente de la incoherencia» y dijo que «están mostrando todo lo que son, un gobierno de improvisados, que llegó para llenarse los bolsillos y que no le importa dejar tirada a la gente».

El ministro Fernández se refirió al discurso del presidente Javier Milei realizado -el lunes a la noche- en Junín donde se autoincriminó en medio del escándalo de las coimas que sacude al gobierno y dijo que en el kirchnerismo «están molestos porque les estamos afanando los choreos».

«Ahora dice que vino a chorearse lo que se robaban los otros. Es todo tan descarado, tan cruento, tan inhumano», afirmó el ministro.

«Milei llegó insultando a la política, y ahora dice que a su gobierno no le falta política. Denunciaba el toma y daca de otros y busca quebrar voluntades a fuerza de carpetas y prebendas», aseguró.

«Las denuncias de pedidos de coimas son terribles. Están a la vista. ¿Dónde está la plata del ajuste? ¿La que le sacaron a los jubilados y a las personas con discapacidad, a las provincias? Se están robando todo y no hicieron ni un metro de ruta, ni un aula. Peor gobierno no se encuentra», afirmó Fernández.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 25agostoFiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025Elyerua remate1Cospecltda banner abril2025 400x300
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com