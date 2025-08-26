Santa Rosa: Discutieron, apuñaló «dos veces» al hermano y lo detuvieron

Un joven de 28 años sufrió varios «puntazos» en la espalda luego de pelear con su hermano. El autor de las puñaladas fue detenido y se espera que este jueves sea formalizado.

Todo ocurrió unos minutos antes de las 16.30 horas, cuando un llamado al 101 alertó sobre una pelea con arma blanca en una vivienda ubicada en la calle Bonnet al 1.000 y que había una persona herida, publicó el diario La Arena.

Fuentes policiales explicaron que al lugar acudió una patrulla de la Seccional Segunda y se encontró con «un joven de 28 años que manifestó haber peleado con su hermano, que tiene 26, y este último le había efectuado varios cortes con un cuchillo».

Aparentemente, ambos viven sobre un mismo terreno pero en diferentes construcciones. Las fuentes policiales consultadas deslizaron que la pelea se habría originado a raíz de una cuestión de convivencia.

Los efectivos constataron que tenía «dos puntazos» en la zona media de la espalda, de derecha a izquierda, y presentaba «un orificio por donde perdía sangre». Ante esto, y dada la cercanía, se decidió trasladarlo en el móvil policial al hospital René Favaloro, donde fue asistido. «Le hicieron puntos de sutura y recibió el alta, y decidió instar la acción penal», detallaron.

Con respecto al sospechoso, precisaron que fue demorado y voluntariamente entregó el arma utilizada, un cuchillo tipo tramontina que fue secuestrado por la Agencia de Investigación Científica (AIC). «Fue trasladado a la comisaría, donde quedó detenido y este miércoles va a ser formalizado en una causa por ‘lesiones con arma blanca'».