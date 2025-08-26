Santa Rosa: Lo apuñaló con un palo de escobillón en la cara y en la espalda

Un hombre apuñaló a otro en la cara y en la espalda con la punta de un palo de escobillón -este martes- en la esquina de Stieben y Sarmiento, frente a la zona del Megaestadio de Santa Rosa.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6 horas, cuando tres hombres discutían por causas que se investigan. «Discutían un hombre de 54 años con uno de 35 y otro de 39», precisaron.

En ese momento, el hombre de 39 años tomó un palo de escobillón con punta y apuñaló al de 54 en la mejilla izquierda de la cara. «Sufrió un corte en el pómulo y un puntazo en la espalda», acotaron desde las fuerzas de seguridad.

Tras la denuncia respectiva, los agentes de la Seccional Segunda acudieron al lugar y detuvieron al agresor y al hombre de 35 años sospechados mientras un equipo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) trasladó al herido al Hospital Evita donde permanecía internado bajo el cuidado médico.

Ambos sospechosos enfrentan una causa por «Supuestas lesiones» que fue girada a la Fiscalía de Personas».