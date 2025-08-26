Valentín, el niño pampeano que venció al cáncer en el Garraham y emocionó en las redes sociales

Valentín, un nene de La Pampa, terminó su tratamiento de quimioterapia y festejó en el Hospital Garrahan con la camiseta de River Plate. Ahora, busca cumplir un sueño.

Las imágenes de un nene pampeano festejando su última quimioterapia en el Hospital Garrahan conmovieron a todos en las redes sociales. Se trata de Valentín, un niño pampeano que celebró el fin de su tratamiento con una fiesta temática de River y ahora reveló cuál es su sueño más grande.

Valentín desfiló por los pasillos del Garrahan con su camiseta de River y un cartel que anunciaba “Mi última quimio”. Tanto sus familiares como el personal de salud del hospital lo acompañaron mientras el nene tocaba la campana, un símbolo mundial que los pacientes de cáncer hacen al finalizar sus tratamientos.

Cuál es el sueño de Valentín tras haber terminado su quimioterapia

Luego de que el video de Valentín tocando la campana se viralizarse, el nene y sus padres hablaron conmovidos por el momento inolvidable que vivieron en el Hospital Garrahan. “Sentí como que volví a nacer”, expresó Valentín.

“Pasó una operación de siete horas y momentos muy difíciles, pero nunca bajamos los brazos. Siempre lo acompañamos como equipo”, agregaron sus padres, Julieta y Sebastián.

Además, el nene reveló que su ídolo máximo en el plantel de River es Franco Armani. “Soy arquero, jugaba en All Boys de Trenel, La Pampa“, contó. Ahora que logró atravesar este momento tan difícil, Valentín sueña con conocerlo. En el programa Arriba Argentinos (El trece), prometieron ponerse en campaña para ayudar a que ese sueño de haga realidad.

Cómo fue atravesar una quimio en el Hospital Garrahan

Julieta, la madre de Valentín, habló conmovida sobre el rol que el Hospital Garrahan cumplió durante el tratamiento de su hijo. “El Garrahan es un lugar muy unido”, compartió. “Nos brindaron todo desde el primer día. Desde atención, hasta saber dónde vivíamos, convivíamos, en que situación vivíamos. Es todo el Garrahan”, relató.

“Desde el médico hasta el que limpia tienen la humildad y el amor de tratarnos de la misma manera”, concluyó Julieta.