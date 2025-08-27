Choque entre un camión y un auto en cercanías del cruce del cruce El Carancho: Un conductor hospitalizado

Un fuerte choque, entre un camión y un auto, ocurrió anoche cerca del cruce El Carancho. De acuerdo con fuentes del cuartel de bomberos de General Acha, el siniestro vial ocurrió a las 23.55 en el cruce de las rutas nacionales 143 y 152 a 40 kilómetros al oeste de General Acha.

Los voceros precisaron que el choque en cuestión ocurrió en el kilómetro 68 de la ruta nacional 152 cuando impactaron un auto, que iba hacia General Acha, y un camión que viajaba a la ciudad rionegrina de General Roca, publicó el diario La Arena.

Como consecuencia del choque, el conductor del auto resultó con lesiones leves por lo que debió ser trasladado al hospital Padre Buodo pero por precaución.

«Recibimos un llamado telefónico debido a un choque entre un auto y un camión en las proximidades del denominado Cruce El Carancho por lo que se activó la alarma general y se dio conocimiento vía radial a la Policía y al hospital Padre Buodo por lo que se desplazó un móvil 13», expresaron desde el cuartel local.

Y ampliaron: «Ya en el lugar se realizó el control de pérdida de combustible en el camión y la atención del conductor del auto que fue trasladado por una ambulancia al hospital de General Acha».