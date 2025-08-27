miércoles 27, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Choque entre un camión y un auto en cercanías del cruce del cruce El Carancho: Un conductor hospitalizado

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Choque auto elcarancho 27agosto2025

Un fuerte choque, entre un camión y un auto, ocurrió anoche cerca del cruce El Carancho. De acuerdo con fuentes del cuartel de bomberos de General Acha, el siniestro vial ocurrió a las 23.55 en el cruce de las rutas nacionales 143 y 152 a 40 kilómetros al oeste de General Acha.

Los voceros precisaron que el choque en cuestión ocurrió en el kilómetro 68 de la ruta nacional 152 cuando impactaron un auto, que iba hacia General Acha, y un camión que viajaba a la ciudad rionegrina de General Roca, publicó el diario La Arena.

Choque camion elcarancho 27agosto2025

Como consecuencia del choque, el conductor del auto resultó con lesiones leves por lo que debió ser trasladado al hospital Padre Buodo pero por precaución. 

«Recibimos un llamado telefónico debido a un choque entre un auto y un camión en las proximidades del denominado Cruce El Carancho por lo que se activó la alarma general y se dio conocimiento vía radial a la Policía y al hospital Padre Buodo por lo que se desplazó un móvil 13», expresaron desde el cuartel local. 

Y ampliaron: «Ya en el lugar se realizó el control de pérdida de combustible en el camión y la atención del conductor del auto que fue trasladado por una ambulancia al hospital de General Acha».

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 25agostoElyerua remate1Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguros agosto2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Fiestadelagricultor2025 julio2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com