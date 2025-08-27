Desbarataron una red de trata de personas para explotación sexual en Santa Rosa

La policía de La Pampa logró desarticular una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Santa Rosa.

El operativo se realizó el martes y fue coordinado entre el Área Trata de Personas, dependiente de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Unidad Regional I, y unidades especializadas de Policía de Buenos Aires.

Fuentes de oficiales el Área Trata de Personas de Policía de La Pampa, en colaboración con personal de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y la Superintendencia de Operaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevaron a cabo múltiples allanamientos en varios domicilios de Santa Rosa.

Las diligencias se concretaron en viviendas ubicadas en la Avenida Spinetto y en departamentos de la calle Plumerillo.



Las investigaciones, que forman parte de la causa judicial bajo caratula «Ávalos Noelia Elisabeth y otros s/trata de personas mayores», arrojaron resultados positivos con la detención de un hombre mayor.

ELEMENTOS PROBATORIOS

De la acción policial se lograron secuestrar diversos elementos probatorios relacionados con la causa, entre ellos teléfonos celulares, chequeras, anotaciones en cuadernos, contadora de billetes, dólares, dispositivos electrónicos como pen drive, DVRs, tabletas, fotografías, contratos de ubicación, preservativos y prendas de ropa íntima femenina.



El detenido quedó alojado en celdas de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I y fue puesto a disposición del magistrado interviniente, Juan Pablo Masi, juez titular del Juzgado de Garantías Nº 4 en

lo Penal del Departamento Judicial La Plata.

FORMALIZACIÓN

Hoy el detenido fue formalizado y será trasladado a Buenos Aires para continuar con el proceso penal.

“La Policía de La Pampa reafirma su compromiso permanente en la lucha contra la trata de personas, coordinando esfuerzos para proteger a las víctimas y llevar a cabo acciones concretas que desarticulan estas organizaciones criminales. La intervención rápida y eficaz del Área Trata de Personas, junto al apoyo de fuerzas análogas, fue fundamental para este avance significativo en la investigación y persecución del delito complejo que afecta directamente a los derechos humanos”, destacaron.