En el Senado reconocieron a dos «mujeres destacadas» de La Pampa

Reinosoolga nillesvelantina reconocimiento senado 27agosto2025

En el Senado de la Nación se entregaron reconocimientos a dos pampeanas: la referente cultural y literaria Olga Liliana Reinoso y la joven estudiante y medallista internacional en filosofía, Valentina Nilles. Las distinciones son por sus trayectorias, esfuerzos y aportes al crecimiento cultural, social y académico de La Pampa.

El reconocimiento a Olga Liliana Reinoso puso en valor su extensa labor en el campo de la literatura y la cultura pampeana. Escritora, docente y gestora cultural, promovió espacios de encuentro y memoria en General Pico y continúa activa a sus 73 años, enseñando y escribiendo con la misma pasión que en sus inicios.

Por su parte, Valentina Nilles, de 18 años, fue distinguida como un ejemplo de juventud talentosa y comprometida. Egresada del colegio Santa Inés y estudiante de Ingeniería Electromecánica en la UNLPam, se consagró en 2024 al obtener el primer puesto en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía y en 2025 representó a la Argentina en la Olimpiada Internacional en Bari (Italia) donde alcanzó la medalla de bronce.

“REPRESENTAN LO MEJOR DE NUESTRA TIERRA”

La senadora Victoria Huala expresó: “es un orgullo enorme estar hoy aquí para reconocer a dos mujeres pampeanas que representan lo mejor de nuestra tierra”.

“Este acto es una oportunidad para reflexionar sobre el valor del compromiso, del esfuerzo y de la pasión que tantas mujeres pampeanas ponen día a día para construir un presente más justo y un futuro más prometedor”, agregó.

“Reconocerlas es también animar a que más mujeres tomen la posta y sigan el camino que mujeres como ustedes construyen, porque cuando una mujer avanza, toda la comunidad avanza”, indicó.

ALEGRÍA Y AGRADECIMIENTO

Por su parte, Olga Reinoso transmitió se agradecimiento por destacar “la llanura pampeana y rescatar la llanura pampeana y traernos al polo de toda la atención, para que nos conozcan y sepan que en La Pampa también pasan cosas: no solo pasan los autos por la ruta 35, pasan cosas adentro también”.

Por su parte, Valentina confesó: “La verdad estoy muy contenta, muy agradecida, y me asombra el hecho de que animarme un día a pensar, a reflexionar, a leer, a analizar, a hacer algo diferente a lo que hacía todos los días, me haya traído llevado acá y me haya llevado a vivir una experiencia tan bonita”.

