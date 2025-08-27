Fiscal de General Pico quiso hacer una venta en Facebook, lo contactaron y le hackearon el celular

Un fiscal de General Pico fue estafado durante las últimas horas. Según fuentes judiciales, la víctima de esta estafa fue Juan Pellegrino, uno de los fiscales piquenses.

El fiscal general, Armando Agüero, dijo que los delincuentes utilizan su cuenta de WhatsApp para intentar estafar a sus contactos.

Según relató Agüero al sitio En Boca de Todos, todo ocurrió cuando Pellegrino estaba vendiendo un artículo a través de Facebook. Un supuesto comprador se comunicó por WhatsApp y le solicitó que le leyera un código que había recibido en su celular. Al hacerlo, sin saberlo, el fiscal facilitó el código de verificación que permite habilitar la aplicación en otro dispositivo.

«De esta manera, los delincuentes lograron desactivar el WhatsApp de Pellegrino y activarlo en su propio teléfono, desde donde comenzaron a enviar mensajes a los contactos del fiscal pidiendo dinero bajo la excusa de una supuesta urgencia económica. Seguramente habrá alguno que recibe el mensaje y piensa que es él, pero los que lo conocen saben que no va a pedir dinero de esa forma”, aclaró Agüero.

El fiscal general advirtió que, aunque todavía no se radicó una denuncia formal porque el hecho ocurrió en las últimas horas, este caso debe servir como ejemplo de alerta para la comunidad, ya que “cualquiera puede caer en este error” si comparte códigos de verificación sin chequear su procedencia.