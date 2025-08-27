miércoles 27, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Miniserie “Capítulos de Conquista” revive la gloria de Racing Club en la Copa Sudamericana 2024

Racingclub festejo copasudamericana 23noviembre2024

La Confederación Sudamericana de Fútbol presentó la miniserie “Capítulos de Conquista: Racing Campeón 2024”, una producción audiovisual que retrata desde el costado más emotivo la campaña que llevó a la “Academia” a consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, luego de 36 años sin títulos internacionales.

La serie, compuesta por tres episodios, muestra imágenes inéditas, testimonios y relatos que revelan la esencia de un equipo que se convirtió en leyenda. Con títulos cargados de significado —Maravilla, Redención y Familia—, cada capítulo recorre momentos clave de la gesta: desde la salida en Argentina, el aliento masivo de los hinchas en Asunción, hasta la histórica final que coronó a Racing con “la Gran Conquista”.

Entre los protagonistas aparecen figuras centrales como Adrián “Maravilla” Martínez, máximo goleador del certamen con una historia de superación personal que conmovió a propios y extraños; Gastón Martirena, determinante en la recta final; y Gustavo Costas, el entrenador que volvió a llevar a Racing a la cima internacional con liderazgo, pasión y entrega.

El primer capítulo, titulado Maravilla, ya está disponible en el canal oficial de YouTube y Facebook de la CONMEBOL Sudamericana. El segundo episodio se estrenará el 1 de septiembre a las 11 horas, mientras que el tercero y último llegará el 8 de septiembre, también a las 11. Además, la plataforma ya ofrece adelantos de cada capítulo, aumentando la expectativa entre los hinchas.

La producción, realizada junto a FC Diez Media, forma parte de la política de Conmebol de generar contenidos que trascienden lo deportivo. Desde 2019, cada campeón de la Sudamericana tuvo su propia pieza audiovisual, y varias de ellas fueron premiadas en festivales internacionales como el Lisbon Sport Film Festival y el Cinefoot de Portugal.

