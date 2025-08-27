miércoles 27, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Netflix estrena la disparatada comedia «Este maldito Fútbol Fantasy»

Estemalditofutbolfantasy comedia 26agosto2025

«Este maldito Fútbol Fantasy» (Ogni Maledetto Fantacalcio en su título original) es una película italiana de comedia que se estrena en Netflix. 

La trama de la película es la primera en estar inspirada en el popular juego de simulación deportiva, el Fútbol Fantasy.

De qué trata “Este maldito Fútbol Fantasy”

La historia se centra en un grupo de amigos que comparten una liga de Fútbol Fantasy, un juego donde millones de usuarios en Europa crean sus equipos virtuales con jugadores de la vida real. 

La vida de estos amigos, llena de alegrías y rivalidades, se complica cuando el líder de la liga desaparece misteriosamente el día de su boda, que coincide con la jornada final y decisiva de la competencia.

La película mezcla elementos de comedia, suspense y humor irreverente para capturar el espíritu competitivo y obsesivo del juego. 

A lo largo de la historia, los amigos deben desentrañar el misterio de la desaparición de su compañero mientras su amistad y la propia competencia se ponen a prueba de formas inesperadas. Es una comedia con un toque de misterio que explora hasta dónde puede llegar la pasión por el juego.

Deja tu comentario!

Planco
