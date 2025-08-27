miércoles 27, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Procedimiento antidrogas en Castex: Detenidos fueron trasladados a Santa Rosa

Droga allanamiento barrioevita 27agosto2025

El personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (Aconl) realizó –el lunes- un procedimiento en la localidad de Eduardo Castex, que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Una detenida trabaja en una repartición de la municipalidad de Eduardo Castex, donde además sería “representante gramial”, confirmaron fuentes consultadas por Radio DON.

El operativo se desarrolló en una vivienda del Barrio Evita, donde residían los investigados, una mujer de 42 años y un hombre de 29, detallaron fuentes oficiales. Los imputados fueron trasladados a Santa Rosa, donde permanecen alojados a disposición del Juzgado Federal de la capital pampeana.

Droga allanamiento secuestro barrioevita 27agosto2025

Además, previamente, personal policial interceptó a un individuo que había adquirido en ese domicilio un envoltorio con 0,6 gramos de cocaína. 

Durante la requisa, en la vivienda se secuestraron ocho envoltorios de cocaína compacta, con un peso total de 5,6 gramos, una bolsa con 26 gramos de marihuana en floración, dos balanzas de precisión, tres teléfonos celulares, anotaciones y material de fraccionamiento. Además, se incautaron $ 628.000 en efectivo, 163 semillas de cannabis y dos motocicletas sin chapa patente.

