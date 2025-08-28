jueves 28, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Casper Ruud se quejó del olor a marihuana en el US Open 2025

El tenista noruego Casper Ruud, que actualmente ocupa la duodécima posición en el ranking ATP, se quejó del olor a marihuana en el US Open, torneo en el que accedió a la segunda ronda tras derrotar en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner.

Ruud, que este año ganó el Masters 1000 de Madrid, afirmó luego del encuentro: “el olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas”.

Además, se lamentó porque “es bastante molesto estar jugando, cansado, y que a pocos metros alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”.

El tenista noruego se enfrentará este miércoles por la segunda ronda con el belga Raphaël Collignon en la sesión diurna, por lo que no padecerá nuevamente dichos olores.

Pese a este malestar que le genera el olor a marihuana, Ruud supo desplegar un muy buen tenis en este torneo de Grand Slam, donde alcanzó la final en 2022 y estuvo a solo un triunfo de alcanzar el número 1 del mundo.

Planco
