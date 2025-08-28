Cuento del tío en Castex: Sustrajeron un monto «muy importante” de dólares a un gestor

Un gestor castense sufrió una estafa, comúnmente denominada “cuento del tío, donde le sustrajeron una “suma muy importante” de dólares, confirmaron fuentes policiales. El hecho ocurrió durante la “media mañana” de este jueves, y la víctima fue “sorprendida” por un llamado telefónico donde le expresaron que el gobierno nacional tomó “medidas económicas” después de los incidentes que se produjeron en Lomas de Zamora, y dejarían de circular los billetes “cabeza chica”.

Un joven pasó a retirar los billetes por el inmueble ubicado en la zona sur, donde el damnificado entregó “una suma muy importante de billetes de la moneda estadounidense”.

COMUNICACIÓN

El ardid comenzó con una llamada telefónica “a media mañana” donde los timadores “lo embarullaron” con “algunas medidas económicas que implementaría el gobierno nacional” después “de los incidentes que se registraron en Lomas de Zamora”, confirmaron fuentes policiales.

El embaucador le dijo al vecino castense que se iban a embargar los dólares cabeza chica, y tenía que cambiar los que tenía en su poder. El receptor intentó comunicarse con un familiar para consultar, pero este no pudo atender la comunicación telefónica.

Seguidamente pasó “un joven” a retirar los billetes, y entregó “una importante cantidad de billetes” de dólares.

Más tarde arribó el familiar director a su casa, y ahí constataron que se trataba de una estafa.

Al mediodía radicaron la denuncia en la comisaría departamental de Eduardo Castex, y se inició una investigación que momentáneamente no tiene identificado a los autores. Una de las limitantes sería la carencia de cámaras de seguridad en la zona, admitieron.