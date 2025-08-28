jueves 28, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Dos detenidos en Villarino por abigeatos cometidos en La Pampa

Abigeato detenidos villarino 28agosto2025

La policía de La Pampa con la colaboración de personal policial de Villarino (provincia de Buenos Aires), realizó allanamientos por abigeatos cometidos en territorio pampeano, y detuvieron a dos personas.

La primera diligencia se concretó en la localidad de Algarrobo, en una vivienda ubicada en calle San Juan, entre Clemente Pene y Alberdi.Y ahí se detuvo a Claudio Masson, de 42 años, además de secuestrar una Volkswagen Amarok, un revólver calíbre 38, casi 19 millones de pesos, 2500 dólares, cheques y teléfonos celulares. 

Abigeato camioneta villarino 28agosto2025

Posteriormente, se realizó un procedimiento en Medanos, más precisamente en calle Rivadavia, entre Martin Fierro y Malvinas Argentinas. Acá se aprehendió a Silvio Cassataro, de 55 años, además de incautar un camión Mercedes Benz y un celular.

Abigeato camion villarino 28agosto2025

Ambos operativos corrieron por cuenta de la justicia de La Pampa.

