«El club del crimen de los jueves», la nueva película de Netflix

«El club del crimen de los jueves» (The Thursday Murder Club en su título original) es una película británica de misterio y comedia que llega este jueves a Netflix. 

La cinta es una adaptación de la exitosa novela del mismo nombre, escrita por el comediante y presentador Richard Osman. La trama se centra en un grupo de cuatro amigos octogenarios que viven en un lujoso geriátrico de retiro, y que se convierten en detectives aficionados para resolver un asesinato real.

De qué trata «El club del crimen de los jueves»

La historia sigue a Joyce, una enfermera jubilada; Ron, un activista político; Ibrahim, un psiquiatra; y la enigmática Elizabeth, una exespía de la Guerra Fría. Los cuatro se reúnen cada jueves para analizar viejos casos sin resolver y, de esta manera, formar el «club del crimen de los jueves». Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando un promotor inmobiliario es asesinado en los terrenos de su residencia, Coopers Chase.

Con un asesinato real en su puerta, el grupo decide poner a prueba sus habilidades y se lanzan a la investigación. La trama se desarrolla en una mezcla de humor y misterio, mientras los protagonistas interrogan a sospechosos, descifran pistas y, a menudo, superan a los detectives oficiales. A través de sus peripecias, la película no solo nos sumerge en una entretenida historia de crímenes, sino que también ofrece un vistazo tierno y divertido a la vida en la tercera edad, la amistad y la importancia de mantenerse activo y curioso.

El elenco estelar de la película incluye a Helen MirrenPierce BrosnanBen Kingsley y Gemma Arterton.

