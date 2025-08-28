jueves 28, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
En la Reserva Pichi Mahuida liberaron cardenales amarillos criados en el Ecoparque de la CABA

Cardenalesamarillos liberacion pichimahuida 28agosto2025

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático conjuntamente con la Subdirección de Fauna Silvestre y EcoParque BA, realizaron una nueva liberación de cardenales amarillos (Gubernatrix cristata) en la Reserva Provincial Pichi Mahuida, La Pampa. En esta actividad también participaron Aves Argentinas, Fundación Temaiken y ColBEC.

Estos cardenales amarillos fueron criados en el Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde los especialistas realizaron un minucioso trabajo de cuidado y preparación para asegurar que los ejemplares estuvieran listos para su liberación en el medio silvestre.

El lugar elegido para dicha liberación fue la Reserva Provincial Pichi Mahuida, que cuenta con el hábitat adecuado y propicio para servir de refugio a esta especie, fortaleciendo las poblaciones naturales.

Cardenalamarillo caldenal 28agosto2025

Este proceso se desarrolla en dos etapas. La primera se concretó exitosamente ayer con la liberación de cuatro ejemplares. En tanto, seis cardenales permanecen en jaulones especiales bajo monitoreo, para completar su adaptación y ser liberados en la segunda etapa. Los profesionales siguen de cerca el movimiento de estas aves, controlando su comportamiento dentro de la reserva provincial.

Este evento resalta la importancia de la colaboración entre instituciones y la comunidad en la conservación de la fauna silvestre. La liberación de cardenales amarillos es un recordatorio de que con esfuerzo y dedicación, se contribuye a la recuperación de la población de esta especie en la región.

«La fauna silvestre no es mascota». Se recuerda a la población que está prohibida la tenencia de fauna silvestre como mascota, según la Ley Provincial Nº 1.194 y la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

