Estafa en General Pico: Le sacó 80 mil dólares que tenía enterrados en el patio y le entregará una VW Saveiro

La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto, condenó a Brian Darío Varela, de 32 años, como co-autor material y penalmente responsable del delito de estafa; a la pena de un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización a la damnificada por el daño material y moral causado por el delito consumado, consistente en la entrega de un vehículo Volkswagen Saveiro.

Además le impuso como reglas de conducta por el plazo de dos años: fijar domicilio y no modificarlo sin ponerlo en conocimiento al juez de ejecución y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal.

El juicio se desarrolló el 21 de agosto del corriente año, con la coordinación de Gianinetto como jueza de audiencia de juicio, la participación del fiscal general Armando Agüero y el fiscal adjunto Matías Juan, en representación de la parte querellante particular lo hizo el letrado Sergio Fresco y como defensor oficial Walter Vaccaro.

EL HECHO

El hecho, que fue reconocido por el propio acusado en la audiencia y se encuentra probado por el material aportado por el Ministerio Público Fiscal, ocurrió el 22 de septiembre de 2023 cuando Brian Darío Varela desapoderó a la damnificada, de la suma de 80 mil dólares, mediante una maniobra engañosa, iniciada telefónicamente y culminada de manera presencial, en el domicilio de la víctima.

La damnificada recibió el llamado telefónico ardidoso, a su línea fija, cuando una persona de sexo femenino se hizo pasar por la nieta de la víctima, diciéndole que su padre, hijo de la damnificada, estaba en el banco, donde le dijeron que iban a cambiar de denominación los dólares, por lo que, quienes tuvieran, debían cambiarlos por los nuevos, ya que los otros perderían vigencia.

De tal forma, la falsa nieta de la víctima le pidió que los entregue a un empleado del banco que se iba a apersonar a la brevedad, para que posteriormente le traigan igual suma pero de dólares nuevos y válidos. En confianza, inducida a error por esas mentiras, la damnificada recibió en su casa a una persona de sexo masculino, quien se presentó como empleado del banco, a buscar esos dólares, indicándole ella donde se encontraban, que era en un patio trasero, enterrados, por lo que el imputado previo tomar una pala que la mujer le prestó, los desenterró y se retiró con los billetes.

El acusado fue captado por las cámaras de seguridad vecinas al domicilio, ingresando, y luego es captado nuevamente al retirarse, pero llevando algo blanco entre sus manos, que resultó el dinero que guardaba enterrado la víctima en el patio de su casa.

La misma camioneta Saveiro que fue identificada por las imágenes de las cámaras de seguridad fue secuestrada tan sólo pocos días después en el Puesto Caminero de Paso Cerrito (Entre Ríos), mientras era conducida por el imputado, quien fue reconocido posteriormente por la víctima en rueda de reconocimiento.

En sus alegatos de cierre, la fiscalía solicitó una condena de un año de prisión en suspenso; con la obligación de fijar residencia, por el término de dos años. Además, solicitó que el vehículo Volkswagen Saveiro fuera entregado como indemnización parcial material a la damnificada o a su hijo.

El representante de la querella manifestó que adhería a la calificación legal y pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Aceptó la reparación ofrecida y solicitó que se le facilite la documentación correspondiente a los fines de transferir el vehículo.

ARREPENTIMIENTO Y DISCULPAS

La defensa en su alegato de clausura mencionó que adhería en su totalidad a lo solicitado por el MPF y la querella. Su defendido reconoció su participación en el hecho e hizo un ofrecimiento de reparación del daño, mostrando un sincero arrepentimiento y ofrecimiento de disculpas.

Finalmente, la magistrada consideró como elementos atenuante, coincidiendo con el Fiscal, la conducta que evidenció el acusado expresando su arrepentimiento y que no registra antecedentes penales. Y agregó que «asimismo, debo valorar positivamente que Varela en la audiencia ofreció entregar a la víctima, a manera de indemnización, la pick up Saveiro que le fuera secuestrada oportunamente. Si bien el valor del automóvil se encuentra alejado -por debajo- del monto que desapoderó con su conducta a la damnificada, y resulta parcial, debo considerar que se ha probado que no fue el único autor, sino que participaron con él al menos dos personas más, como surgió de la investigación de los hechos; la indemnización aparece entonces como razonable».

«La edad del acusado, que es una persona de trabajo y que se trató de un solo hecho, me llevan a determinar, en acuerdo con lo solicitado, que la pena de un año de prisión resulta razonable y que su cumplimiento debe ser en suspenso», expresó la jueza.

La entrega del vehículo se hará efectiva una vez realizadas las gestiones registrales que correspondan, las que estarán a cargo de las partes, debiendo el acusado responder por los gastos que ello demande.