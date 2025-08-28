Los terapistas ocupacionales ahora tendrán un marco legal actualizado en La Pampa

En la sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa, los legisladores adhirieron a la ley nacional N° 27.051, para establecer un nuevo ámbito normativo para el ejercicio de la profesión de terapistas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional.

Laura Trapaglia hizo uso de la palabra y destacó que esta adhesión «jerarquiza y actualiza la profesión, ampliando sus posibilidades de crecimiento en todos los ámbitos de incumbencia». La diputada explicó que la norma, además, deroga los artículos 79 al 82 de la Ley Provincial 2.079, que hasta ahora regulaban parcialmente la actividad.

«Esta iniciativa responde directamente a las necesidades expresadas por los propios terapistas ocupacionales, quienes remarcaron la importancia de contar con un marco regulatorio actualizado que reconozca su labor y formación», dijo la legisladora.

Trapaglia subrayó que la adhesión a la ley nacional beneficia a la ciudadanía pampeana, ya que reconoce los distintos niveles de capacitación y las diversas incumbencias de la profesión, lo que «implica una evolución y un crecimiento del cuerpo profesional, con impacto directo en la calidad de vida de las personas».

Durante la exposición, también acercó una definición de la disciplina, resaltando que la terapia ocupacional se centra en el estudio de las actividades diarias u «ocupaciones», acompañando a personas de diferentes edades que atraviesan situaciones de enfermedad, discapacidad o disfunciones que afectan su desempeño y bienestar integral. «Los terapistas ocupacionales evalúan, planifican e intervienen para mejorar la autonomía, la funcionalidad y la participación social de sus pacientes, constituyendo un servicio vital en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades», puntualizó.

RECONOCIMIENTO

A su vez, Liliana Robledo expresó su reconocimiento a la labor de los terapistas ocupacionales y subrayó el impacto positivo que tiene la profesión en la vida cotidiana de las personas.

«Más allá de actualizar la normativa y de avanzar con la creación de un colegio profesional y la matriculación, lo que más conmueve es el compromiso social que estos profesionales asumen día a día», señaló Robledo, quien compartió una mirada personal vinculada a la experiencia de su hija, egresada y ejerciente de la disciplina.

La legisladora destacó que la terapia ocupacional resulta muchas veces difícil de explicar, pero la sintetizó en una idea concreta: «ayudar a las personas a volver a la vida cotidiana y a la normalidad, en la medida de lo posible, después de atravesar una discapacidad, una enfermedad o un accidente». En ese sentido, valoró la capacidad de los terapistas para diseñar atenciones personalizadas, que no pueden protocolizarse ni estandarizarse, ya que cada proceso de recuperación es único.

«Además de la recuperación física y la reinserción social, los terapistas escuchan, acompañan y fortalecen a quienes transitan estos procesos, brindando un apoyo integral que es clave para la autonomía y la participación plena en la sociedad», agregó Robledo.

En tanto, Andrea Valderrama remarcó el valor de la terapia ocupacional en la promoción de derechos y autonomía personal.

«Reconocer la profesión de los terapistas ocupacionales es tratar de garantizar el derecho que tienen todas las personas a lograr su mayor autonomía e independencia posible en la vida cotidiana», afirmó la legisladora.

La diputada señaló que el objetivo de la norma es dignificar la profesión y fortalecer los equipos interdisciplinarios que se desempeñan en áreas clave como la salud, la educación y la acción social. «Con esta adhesión, los terapistas ocupacionales podrán cumplir un rol más activo en distintos ámbitos, favoreciendo la inclusión y el bienestar integral de la ciudadanía», concluyó.