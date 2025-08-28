jueves 28, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Nuevas incorporaciones en el canal de streaming de Jorge Rial

Fernandezcinthia breymariana streaming 22agosto2025

Pepe Ochoa, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción de LAM, sorprendió al anunciar en vivo que Cinthia Fernández y Mariana Brey formarán parte de Carnaval Stream, el nuevo canal de streaming liderado por Jorge Rial.

Durante la emisión del programa en América TV Ochoa reveló que ambas panelistas tendrán su propio espacio dentro del canal y que estarán al aire dos veces por semana. A diferencia de sus habituales participaciones televisivas, en esta nueva propuesta las periodistas se enfocarán en temas de política.

Además, Marcela Feudale aprovechó el momento para contar que también fue convocada para participar en Carnaval Stream, aunque decidió rechazar la oferta.

Con esta incorporación, el canal de Jorge Rial continúa sumando figuras reconocidas del espectáculo y el periodismo, apostando a una programación variada con fuerte presencia en las plataformas digitales.

