jueves 28, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Santa Rosa: Apuñaló al ex cuñado con un destornillador

Patrullero policia santarosa 18abril2021

Un hombre apuñaló a su excuñado con un destornillador cuando pasó por el frente de su casa, en el barrio Santa María de las Pampas de Santa Rosa. 

Las fuentes policiales detallaron que -este jueves a las 13.15 horas- el Cecom alertó por un herido de arma blanca en la calle Ferreyra Norte al 400 de Santa Rosa, publicó La Arena.

Los voceros relataron que al llegar los efectivos policiales de la Seccional Segunda al lugar, entrevistaron a un hombre de 34 años “que tenía una herida sobre el intercostal derecho”. 

El mismo, manifestó que minutos antes tuvo una pelea “con un ex cuñado de 30 años, el cual al verlo pasar por el frente de la casa lo apuñaló con un destornillador”. 

Por este motivo, informaron que se dio aviso al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) para realizar las curaciones. En ese sentido, aclararon que el hombre de 34 años “tenía lesiones leves”. 

Por último, explicaron que se “le tomó declaración, no instó acción penal, pero igualmente se inició actuación por investigación preliminar y se le dio intervención la Fiscalía de Personas”. 

