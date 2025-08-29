9° remate de cabaña El Yerua: Más de 70 productores en la jornada a campo

En el establecimiento El Encuentro, de las familias Buffa y Knudtzen, se realizó una jornada a campo para que los clientes e interesados puedan observar la hacienda que se subastará el viernes 5 de setiembre. Más de 70 personas mostraron su interés en los más de 200 reproductores, vaquillonas y vacas Angus, que se destacan por la facilidad de partos y consistencia genética.

En la denominada “jornada a campo” estuvieron presentes los representantes de la consignataria que realizará la subasta de la prestigiosa cabaña, y potenciales compradores y clientes, que observaron atentamente los toros, vaquillonas y vacas que saldrán a la venta.

“Post pandemia se hizo habitualmente hacer esta actividad en los días previos a la apertura de preofertas, porque permite que los interesados y clientes puedan revisar la hacienda. Y también se continuará con el remate mixto, donde se pueden hacer ofertas presenciales y online, para que quienes no pueden estar presentes, estén en igualdad de condiciones con quienes asisten a la estancia en esa jornada”, explicó el ingeniero agrónomo Hernán Buffa en Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado destacó que la cabaña El Yerua habitualmente “somos punta de lanza de los remates de reproductores en La Pampa”, y en esta ocasión saldrán a la venta 22 toros puros de pedigrí (PP) de entre 2 años y 2 años y medio y 46 toros Puros Controlados (PC).

“Las características de los reproductores machos que salen a la venta es la extrema facilidad de parto, porque desde nuestros orígenes apuntamos el programa genético a lograr animales de mucha facilidad de parto, y con el paso de los años de selección eso va dando sus frutos, porque la totalidad de los toros que ponemos a la venta no superaron los 28 kilos al nacimiento”, explicó Buffa.

“Esto –continuó- es muy importante para quien necesita un toro para darle servicio a sus vaquillonas, puede venir a casa a elegir un reproductor para estar un poco más tranquilo, porque el sector agropecuario atraviesa un momento donde cada vez menos gente quiere estar en el campo, y esto trae tranquilidad a los sistemas que hacen un entore precoz de sus hembras”.

También se venderá un lote “muy interesante” de 12 vaquillonas puras de pedigrí -negras y coloradas- , un conjunto de vaquillonas de otoño con un ternero ya para destetar, vaquillonas PC preñadas o paridas, y en esta edición se agregó un lote de vaquillonas con una preñez de otoño y un lote de 15 vacas CUT (Cría de Último Ternero)