Allanamiento por venta de drogas en Castex: Trabajadora municipal obtuvo la prisión domiciliaria

En el Juzgado Federal de Santa Rosa dispusieron la prisión domiciliaria para la trabajadora de la municipalidad de Eduardo Castex que fue detenida –el lunes- en un procedimiento antidrogas en Eduardo Castex. Su pareja permanecerá detenido en la capital pampeana. La información fue confirmada por el comisario Víctor Izaguirre, de la División Toxicomanía de la UR I, con sede en Santa Rosa.

Las autoridades judiciales le tomaron declaración indagatoria a los detenidos el martes, y dispuso que continúen en calidad de detenidos comunicados. La trabajadora de la municipalidad de Eduardo Castex “en las últimas horas obtuvo la prisión domiciliaria porque tiene hijos menores de edad”, expresó ayer Izaguierre en el noticiero de la TV Pública Pampeana.

El funcionario policial santarroseño también confirmó que los allanados “en otras oportunidades han sido investigados e incluso un familiar de la femenina también fue objeto de allanamientos y estuvo detenido por el mismo delito”.

ALLANAMIENTO

El personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (Aconl) allanó –el lunes- una vivienda del Barrio Evita de Eduardo Castex, donde detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Además, previamente, personal policial interceptó a un individuo que había adquirido en ese domicilio un envoltorio con 0,6 gramos de cocaína.

Durante la requisa, en la vivienda se secuestraron ocho envoltorios de cocaína compacta, con un peso total de 5,6 gramos, una bolsa con 26 gramos de marihuana en floración, dos balanzas de precisión, tres teléfonos celulares, anotaciones y material de fraccionamiento. Además, se incautaron $ 628.000 en efectivo, 163 semillas de cannabis y dos motocicletas sin chapa patente.

Los detenidos fueron una mujer de 42 años y un hombre de 29, detallaron fuentes oficiales. Y la mujer trabaja en una repartición de la municipalidad de Eduardo Castex, donde además sería “representante gramial”, confirmaron fuentes consultadas por Radio DON.