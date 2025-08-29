viernes 29, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Ángela Torres confesó que no sabe las canciones patrias porque fue a un colegio Waldorf

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Torresangela cantante 29agosto2025

Ángela Torres se viralizó en las últimas horas con su insólita confesión: no conoce ni se sabe las letras de las canciones patrias. La cantante justificó que durante su niñez, la escuela donde asistía no le enseñaba esa música. 

En Nadie dice Nada (Luzu), Torres dijo no saber la letra de “Pehuajó” porque “casi que no” tuvo educación. 

Ante la sorpresa de los presentes, reveló la razón por la cual no tiene ese conocimiento: “No, chicos, es que yo estaba laburando y encima fui a un colegio Waldorf. Los tres años que fui al colegio, fui a la Waldorf”.

Cuando le preguntaron que “sí sabe”, explicó: “Te enseñan la canción ‘Al fuego’, la canción del farolito. Y tenés la ‘fiesta del valor’, que vences un dragón, que haces vos tu propia espada».

Además, sorprendió al revelar como era su insólita educación: “Mi colegio era un establo, las aulas eran donde estaban los caballos”.

Y cerró: “Yo no lo recomiendo si se quieren dedicar a algo así como muy culto”. 

¿Cómo es la educación Waldorf?

Una escuela Waldorf es una institución educativa basada en la pedagogía Rudolf Steiner que busca el desarrollo integral del niño, abordando su desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual a través de un enfoque holístico.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Elyerua remate1Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 25agostoAntar banner abril2025
Fiestadelagricultor2025 julio2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com