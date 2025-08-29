viernes 29, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Capaprov: La Pampa juega la final Sub 13 y confirmaron que Castex será sede en 2026

Capaprov voley lapampa sub13 29agosto2025

Los seleccionados pampeanos femenino y masculino Sub 13 obtuvieron el pasaporte a las finales en el VIII Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (Capaprov), que finaliza hoy en la localidad de Puerto San Julián (Santa Cruz).

El certamen se disputa también en las categorías femenina y masculina Sub 12, con la participación de equipos de las provincias patagónicas La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que sumaron alrededor de 330 personas entre los y las jugadoras y los cuerpos técnicos.

El femenino pampeano, que está siendo dirigido por Laura “Colo” Ferreyra, accedió a la final al vencer ayer a Santa Cruz, equipo con el que había perdido en el debut de este certamen. Además, La

Pampa venció a Tierra del Fuego por un contundente 2 a 0.

Hoy, a las 11, La Pampa buscará el título cuando se mida ante Río Negro, en la final.

El masculino pampeano Sub 13, por su parte, también tuvo una excelente jornada ayer. Primero derrotó a Tierra del Fuego 2 a 0, en un partido muy disputado, y en semifinales superó a Santa Cruz.

En la otra semi, Río Negro le ganó a Chubut 2 a 1.

Hoy, a las 13, La Pampa disputará la final ante Río negro.

El Sub 12.

El seleccionado femenino Sub 12 de La Pampa, que ayer venció a Tierra del Fuego, se enfrentará a las 9 ante ese mismo equipo por el quinto lugar. La final de esta categoría la jugarán Santa Cruz y Río Negro.

En equipo de La Pampa en Sub 12 masculino jugará hoy a las 11.40 por el tercer puesto frente a Santa Cruz.

Mientras que el título en Sub 12 masculino se definirá entre Río Negro y Chubut.

En Castex.

La novena edición del Capaprov se jugará en Eduardo Castex, así se disputó en la reunión que mantuvieron los y las representantes de las provincias patagónicas.

Que este torneo se dispute en Castex es una buena noticia para el vóley pampeano.

