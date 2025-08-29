viernes 29, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Discutieron por un lugar para dormir y una mujer apuñaló a un hombre en Santa Rosa

Comisaria segunda santarosa 13febrero2023

Dos personas en situación de calle protagonizaron una discusión por un lugar para dormir en la calle, el jueves aproximadamente a las 21.10 horas, una joven apuñaló a un hombre anoche en la calle La Rioja al 300 de Santa Rosa. 

«En ese momento un hombre de 39 años, que paraba en la calle Gobernador Duval al 700 y una mujer de 24, ambos en situación de calle, comenzaron a discutir por un lugar para dormir: la pelea subió de tono por lo que la joven le dio un puntazo en el costado izquierdo del cuello al vecino con un cuchillo tipo Tramontina», dijeron los voceros a cronistas del diario La Arena. 

Un equipo del SEM trasladó al herido a la Ex Asistencia Pública mientras que los efectivos de la Seccional Segunda demoraron a la agresora que luego fue notificada con recomendaciones en libertad. Los agentes demás secuestraron el cuchillo. 

«El hombre denunció a la mujer que ahora debe enfrentar una causa por ‘Lesiones con arma blanca a cargo de la Fiscalía de Personas'», cerraron.

