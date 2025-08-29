El éxito de «En el Barro» despertó el interés por otra serie argentina que ya está entre lo más visto de Netflix

La serie “En el Barro” es lo más visto de la plataforma Netflix, que en los últimos días tuvo la sorpresiva aparición de otra producción argentina, muy relacionada, en su top 10.

Se trata de su antecesora “El Marginal”, aclamada serie de televisión argentina de drama y suspenso que se estrenó en 2016 y que luego dio lugar al reciente estreno de “En el Barro”.

Al parecer la secuela carcelaria motivó a los fans a también repasar la primera producción de este universo carcelario.

De qué trata “El Marginal”

La trama central se desarrolla en el ficticio penal de San Onofre, un lugar caótico y violento que sirve como escenario para una intrincada red de corrupción, poder y supervivencia. La serie sigue a un expolicía, un fiscal y una banda de exconvictos que deben convivir dentro de la prisión, donde la ley que rige es la de los más fuertes.

La primera temporada se centra en Miguel Palacios (Juan Minujín), un expolicía con el alias de «Pastor», que se infiltra en la cárcel para investigar el secuestro de la hija de un juez. Su misión es encontrar a la joven y descubrir quiénes son los responsables, pero para ello debe ganarse la confianza de los líderes de la banda criminal que domina el penal, los hermanos Borges, interpretados por Nicolás Furtado (Diosito) y Claudio Rissi (Mario).

A lo largo de sus temporadas, la serie profundiza en el pasado de los personajes, las luchas de poder entre los diferentes bandos (los Borges, los Sub-21 y los presos comunes) y la corrupción sistémica que se vive dentro y fuera de los muros de la prisión. «El Marginal» explora temas como la lealtad, la traición, la redención y la violencia extrema.

El realismo crudo con el que se representa la vida carcelaria, sumado a las destacadas actuaciones de su elenco, han convertido a la serie en un fenómeno internacional. La producción argentina ha recibido numerosos premios y se ha posicionado como un referente del género de drama carcelario en Latinoamérica.

Con cada temporada, la historia se reinventa, ya sea con precuelas que nos muestran el origen de los Borges o con nuevos conflictos que ponen a prueba la fragilidad de la vida en San Onofre.