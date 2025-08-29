En General Pico, denuncian que distribuyeron fotos íntimas de 35 mujeres en la red Telegram

La causa por la distribución y presunta venta de imágenes íntimas de mujeres en redes sociales, sumó nuevas denuncias -el jueves- en los Tribunales de General Pico. Estas se agregan a la que radicó en Comisaría Primera la persona que recibió el teléfono en el que había fotos y videos de mujeres presuntamente desnudas.

Según reveló en las redes sociales una de las afectadas, se trataría de más de un centenar de imágenes que implicarían a unas 35 mujeres y habrían sido distribuidas sin su consentimiento en la red social Telegram, publicó el diario La Arena.

La policía investigaba la posible comercialización de fotografías y videos de la intimidad de distintas mujeres de esta ciudad norteña. Eso fue corroborado por fuentes judiciales que confirmaron la radicación de una denuncia en sede de Comisaría Primera.

La denuncia la hizo una persona a la que le llegó un teléfono celular y al revisarlo encontró mucho material, como fotos, videos y mensajes de carácter sospechoso. El denunciante sería una comerciante de telefonía celular y habría recibido la unidad en el marco de una transacción. Al revisarlo, encontró todo el material fotográfico y fílmico.

Ante la posibilidad de estar frente a un hecho delictivo radicó una denuncia policial. Desde la Fiscalía de género indicaron que en un principio dieron con algunas de las mujeres que aparecían en las imágenes y que ellas no quisieron avanzar en acciones legales.

Sin embargo, el jueves, fuentes tribunalicias confirmaron la aparición de nuevas denuncias, de diferentes mujeres, que se sumaron a la que había hecho la persona que se hizo del teléfono que tenía las imágenes.

Denuncias.

Ayer en las redes sociales una de las afectadas dio detalles del hecho y dijo que se habían divulgado imágenes de 35 mujeres.

“Es hora que les corten esa libertad e impunidad que tienen sobre qué hacer con la intimidad de una, difundiendo más de cien fotos y videos de más de 35 mujeres, entre ellas, ex, actuales de sus amigos, chongas, primas y mejores amigas”, indicó.

También apuntó como los responsables contra dos jóvenes de General Pico y dijo que el material “era intercambiado vía Telegram entre ellos en donde uno le decía al otro que podía conseguir más como si se tratara de coleccionar una cantidad innumerable de fotos”.

Las fuentes consultadas por este medio, indicaron que “hay denuncias de varias de las chicas, tanto en Fiscalía como en la policía además de la del comerciante de celulares”. Sin embargo, según indicaron la investigación “no va a prosperar en el ámbito de Fiscalía porque el delito de es acción privada y debe ser canalizado en la justicia a través del procedimiento de querella por el delito de violación de la intimidad”.