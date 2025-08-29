Entregaron certificados a profesionales egresados en las residencias médicas de La Pampa

En un emotivo acto en el Auditorio de Centro Medasur, se llevó a cabo la entrega de certificados a profesionales de la Salud que finalizaron su especialidad en el sistema de residencias sanitarias provinciales. El evento contó con la presencia de autoridades del gobierno provincial, equipos de salud, familiares y referentes del ámbito académico.

En esta edición, 12 profesionales y cuatro jefes de residentes concluyeron su etapa formativa en instituciones clave como el Complejo Hospitalario Favaloro-Molas de Santa Rosa y el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico, en especialidades estratégicas para el fortalecimiento de la Red Provincial de Salud.

Las residencias constituyen un modelo de formación en especialidades, donde el aprendizaje se construye en contacto directo con las realidades clínicas y sociales de la comunidad.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue el reconocimiento a los primeros egresados de la especialidad de Psicología en el marco de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM), una propuesta formativa que promueve el abordaje integral, comunitario y con perspectiva de derechos humanos, marcando un hito en la consolidación de la formación profesional en salud mental en la provincia.

“PROFUNDA ALEGRÍA”

Durante su intervención, el ministro de Salud, Mario Kohan, expresó su «profunda alegría» y celebró «el cierre de una etapa que representa no solo el esfuerzo académico, sino también el compromiso humano de cada uno de ustedes”. “Quiero felicitarlos por haber culminado este proceso de formación, y agradecer a sus familias y amistades, que fueron y son el sostén fundamental en este recorrido”, agregó.

En un contexto nacional complejo, marcado por el desfinanciamiento de programas como RISaM, Kohan destacó la decisión política de La Pampa de sostener e impulsar la formación especializada: “en la provincia de La Pampa elegimos otro camino. Apuntamos al desarrollo del capital humano como una inversión estratégica en Salud. Porque formar profesionales preparados no es un gasto: es garantizar el derecho a la salud de nuestra comunidad. Cada especialista formado representa una mejora concreta para nuestra sociedad, significa más acceso, mayor número de respuestas integrales y humanas”.

«DEFENDER EL SISTEMA DE SALUD»

En representación de los egresados, la licenciada Anabella Rossi, integrante de la RISaM, agradeció a todos los que acompañaron este proceso de formación. “Quiero dejar plasmada una profunda convicción que creció en mi a lo largo de los años: la importancia de la defensa del sistema de Salud. Considero que las residencias forman parte de esto. Un programa de políticas públicas dirigido a la formación de profesionales, el desarrollo competencias en escenarios diversos y el compromiso por una perspectiva integral de Salud”

“Sabemos que en los tiempos que corren las residencias estuvieron en la mira de procesos de desmantelamiento y desarticulación. En nuestra Provincia se apuntó a su continuidad. Y eso renueva el compromiso por la formación hospitalaria, comunitaria y territorial” concluyó.



Entrega de Certificados a Egresados y Egresadas 2025

–Complejo Hospitalario Favaloro-Molas

Residencia de Tocoginecología:

Candela Basterra



Residencia de Pediatría:

Ain Inalen Lucero

Josefina Fite Savioli

Ana Paula Ñañes

Josefina Pentreath

Camila Moro

Anahí Kimey Lucero



Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental RISaM-Psicología

Branco Martín Guzmán

Anabella Rossi



–Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno”

Residencia de Bioquímica Clínica:

Ana Belén Picco



Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental RISaM-Psicología

María Sol Klundt

Rozas María Magdalena Rozas



Jefes de Residentes

Jefa de Residencia de Pediatría

Brenda Barbero



Jefa de Residencia de Tocoginecología

Sofía Boyero Barrio



Jefa de Residencia de Enfermería

Sandra Escobar



Jefa de Residentes de Bioquímica Clínica

Sofía Ayelén Paesani