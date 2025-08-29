Pacientes derivados a centros de salud de la CABA celebraron el «Día de las infancias»

A través de la Red de Servicios Sociales y de Salud, las Casas de Provincia celebraron el “Día de las Infancias” a pacientes y acompañantes que se encuentran en la ciudad de Buenos Aries por cuestiones de salud. La actividad se realizó en la sede de la Casa de Tierra del Fuego y contó con la participación de niños y niñas de distintos puntos del país. Durante la jornada se compartió una merienda y los participantes se llevaron un souvenir como recuerdo.

En representación de la Casa de La Pampa estuvieron presentes Analía Ablin, Lorena Fernández y Facundo Díaz, integrantes del Área de Servicio Social. “El objetivo de este encuentro es celebrar el Día de las Infancias, visibilizar que es un día muy importante para ellos, y reivindicar la denominación ‘Día de las Infancias’, porque es una manera de incluir a los niños, niñas, adolescentes y a las diversidades. La idea es que puedan socializar, vincularse, encontrarse, y plasmar toda su imaginación en una actividad artística integral”, explicó Analía Ablin.

La actividad lúdica y recreativa se inició con la lectura de un cuento, cuyo protagonista recorre la Argentina descubriendo distintos paisajes, geografías, culturas e identidades. A partir del relato los participantes plasmaron su creatividad e inventiva en dibujos realizados con diferentes materiales.

En un ambiente cálido y ameno, decorado con guirnaldas y globos, los participantes también disfrutaron de juegos, animación y música en vivo, en la voz y la guitarra de un artista fueguino que se lució con un repertorio de canciones infantiles.

“Lo que buscamos con estos encuentros es acompañar los procesos de salud-enfermedad, generando momentos de intercambio, socialización, promoviendo la imaginación, la creatividad, y el juego como actividad fundamental en la construcción de la subjetividad de las infancias”, señaló Ablin.