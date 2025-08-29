Robo millonario de soja en Embajador Martini: Detuvieron dos sospechosos y ya hay seis involucrados

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II con sede en General Pico, detuvo a dos sospechosos del millonario robo de soja perpetrado -en mayo- en un campo de la zona de Embajador Martini.

Los presuntos autores del hecho son oriundos de Adelia María (Córdoba), y fueron detenidos en un trabajo en conjunto con la policía de aquella provincia. Ya son seis las personas detenidas en el marco de esta causa. Ayer se les formalizó una Investigación Fiscal Preparatoria en los Tribunales de General Pico, por el delito de Hurto agravado. Quedaron detenidos con prisión preventiva por 90 días, publicó el diario La Arena.

Según informaron fuentes oficiales, el personal de la Brigada de Investigaciones esta semana concretó la detención de dos hombres, oriundos de la localidad cordobesa de Adelia María, sospechados de haber sido partícipes de un robo de 45 toneladas de soja en un campo de la zona de Embajador Martini.

Esto se dio a partir del análisis de testimonios, como así también de las antenas telefónicas y de las cámaras de seguridad. La policía pudo establecer que los nuevos detenidos cumplían el rol de organización y logística del ilícito. Los cuatro imputados anteriores, fueron señalados como los choferes que sacaron la soja en diferentes camiones.

Audiencia.

Los sospechosos ya fueron trasladados a General Pico y hoy a la mañana la jueza de control, Jimena Cardoso, les formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria y les dictó prisión preventiva por el plazo de 90 días. La investigación la lleva adelante el fiscal Luciano Rebechi.

El hecho que se investiga ocurrió a principios de mayo en un campo de la zona de Embajador Martini, del que sustrajeron unas 130 toneladas de soja en distintos camiones. A partir del análisis de las cámaras de seguridad en puestos camineros y en diferentes zonas, más el análisis de las antenas telefónicas, se logró identificar a los sospechosos. Es así que en primer término la policía detuvo a cuatro sospechosos, tres de ellos de la provincia de La Rioja y secuestró unos 45 mil kilos de soja.

Además, secuestró dos camiones y dos acoplados que habrían sido utilizados para sustraer el cereal del campo pampeano que damnificó a un vecino de la zona de Embajador Martini, de apellido Ramonda.