139° aniversario de la Policía de La Pampa: Di Nápoli criticó a los diputados opositores

La Policía de La Pampa celebró este sábado su 139° aniversario en el salón del Círculo de Suboficiales y Agentes, en una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, integrantes de la plana mayor policial, representantes de los tres poderes del Estado y familiares del personal.

El acto central fue encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, y el jefe de Policía, Claudio Cano. Por las inclemencias climáticas, en esta ocasión no se pudo realizar el tradicional desfile que suele acompañar la conmemoración.

La ceremonia constituyó un espacio para destacar la vocación, el esfuerzo y el compromiso de las y los efectivos pampeanos, quienes diariamente cumplen un rol esencial en la seguridad pública y ciudadana. Además, hizo referencia a la historia de la institución, a los avances alcanzados en materia de modernización tecnológica, la constante inversión y a la importancia del cuidado del recurso humano como eje central de la gestión.



CAPACITACIÓN, RESPETO Y COMPROMISO

Durante su intervención, el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, resaltó el compromiso del Gobierno provincial con la formación y el fortalecimiento permanente de la institución. “Desde 2019 nos propusimos, junto al gobernador Sergio Ziliotto, profundizar la capacitación y el estudio de nuestro personal policial, porque estamos convencidos de que la seguridad ciudadana se construye con profesionales cada vez más preparados”, afirmó.

En su mensaje, el ministro subrayó la importancia del respeto como valor esencial en la tarea diaria de la fuerza. “El respeto no solo debe ser del policía hacia el ciudadano, sino también del ciudadano hacia el policía. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que se busca provocar una reacción negativa de parte de la institución, y es allí donde debemos responder con más respeto, porque detrás de cada uniforme hay personas con familias, sentimientos y una enorme vocación de servicio”, señaló.

Di Nápoli también se refirió a expresiones recientes de algunos legisladores provinciales que cuestionaron el accionar policial durante una movilización. Al respecto, fue categórico: “Decir que el Ministerio de Seguridad no garantiza la seguridad a los legisladores o a la ciudadanía es una falta de respeto a nuestra Policía. Contamos con una fuerza sumamente capacitada, reconocida por su profesionalismo, y no se puede poner en duda de manera irresponsable un trabajo que se planifica con seriedad y compromiso”, enfatizó.

También valoró el rol de las familias en el acompañamiento cotidiano de las y los efectivos. “El recurso humano es el eje central de esta Policía, y detrás de cada servicio están sus familias, que sostienen silenciosamente cada ausencia y cada regreso. Ellas también son parte fundamental de este reconocimiento y de la fortaleza de nuestra institución”, concluyó.



ACOMPAÑAMIENTO E INVERSIÓN PARA FORTALECER EL TRABAJO

En su discurso, el jefe de la Policía de La Pampa destacó que “detrás del uniforme hay hombres y mujeres de carne y hueso, que día a día enfrentan desafíos muchas veces anónimos, renunciando a su comodidad y exponiéndose a riesgos personales para garantizar la seguridad de la sociedad”.

Asimismo, subrayó la inversión del Gobierno provincial destinada a fortalecer el trabajo de la fuerza. “Con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos se adquirieron 38 nuevos vehículos, entre camionetas Renault Oroch y Alaskan, todos equipados para optimizar la operatividad en nuestra provincia”, recordó. Y resaltó la incorporación de tecnología de última generación en investigación, equipamiento para Fuerzas Especiales, drones con visión nocturna y térmica, así como mejoras edilicias y de infraestructura.

En otro tramo de su mensaje, puso el acento en la necesidad de cuidar al personal policial para “cuidar a la sociedad”. “Primero debemos cuidar a quienes la cuidan. Por eso fortalecemos la contención emocional, la prevención de violencias laborales y la formación continua, entendiendo que nuestros efectivos son el recurso más valioso de la institución”, expresó.