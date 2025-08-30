Ansaloni le advirtió a Milei las supuestas coimas de «Lule» Menem con la obra social de Uatre

Javier Milei fue alertado de supuestas coimas de Eduardo «Lule» Menem en la obra social de los peones rurales, Osprera, en el marco de la intervención que el Gobierno mantiene hace ya un año en la segunda obra social más grande del país. El diputado Pablo Ansaloni impulsó la intervención de Osprera pero los Menem lo corrieron. Hablan de «5 mil millones por mes». Como en el caso Andis, Milei no intervino.

Los desmanejos denunciados en Osprera y el supuesto plan del Gobierno para quedarse con el control de Uatre están motorizando la investigación que, este viernes, derivó en allanamientos en la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero.

Pero las irregularidades serían más profundas y el Presidente está al tanto. De acuerdo a lo detallado a LPO por fuentes del bloque libertario, hace 20 días el diputado Pablo Ansaloni lo visitó a Javier Milei para ponerlo al tanto del descalabro de Osprera.

Según las fuentes consultadas, a Milei se le notificó que son «5 mil millones lo que muerden» los Menem de la caja de la obra social que, como contó LPO, representa más de 50 mil millones por mes. De ser así, sería cerca un 10% del total.

Más allá de estas advertencias, Milei no intervino en el tema, en un patrón de conducta que se emparenta con su inacción tras ser notificado de las coimas en la Andis por Diego Spagnuolo.

Ansaloni es, junto a Cordero y el interventor de Osprera Marcelo Petroni, una de las seis personas sobre las que pesa un pedido de indagatoria por parte del fiscal Guillermo Marijuan.

Es que Ansaloni, enfrentado con el titular de la Uatre José Voytenco, es uno de los dirigentes marcados como impulsores de la intervención de Osprera en agosto de 2024 y de la avanzada sobre la Uatre a principios de año que no prosperó.

En el medio, la intervención de Osprera hizo contratos millonarios a la empresa de un socio de Martín Menem e hizo pagos por 7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, ligada al escándalo de la Andis.

Según relataron fuentes al tanto de la disputa, el diputado fue corrido del manejo de Osprera por los Menem y, tras esa ruptura, decidió pedir una reunión con Milei para ponerlo al tanto de un supuesto esquema de coimas.

En los chats que se dieron a conocer esta semana y que complican al Gobierno, el interventor Petroni expone un vínculo directo con los Menem pero también registra un frecuente contacto con Ansaloni.

Sin embargo, según relataron a LPO fuentes al tanto de la disputa, el diputado fue corrido del manejo de Osprera por los Menem y, tras esa ruptura, decidió pedir una reunión con Milei para ponerlo al tanto de un supuesto esquema de coimas.

Durante la semana, LPO quiso contactarse con Ansaloni pero no tuvo una respuesta. Oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, Ansaloni es acusado por sus detractores en Uatre como alguien que escaló en el gremio sin haber trabajado jamás como peón rural.

Aseguran que el padre de Pablo Ansaloni, por entonces secretario General de la seccional Colón de Uatre, fue quien puso a su hijo como administrativo en la boca de expendio.

«Era el que le daba los bonos a los beneficiarios. No trabajó en su puta vida», dijo a LPO un dirigente de Uatre que integró la mesa chica de Gerónimo «Momo» Venegas y que sostuvo: «La destrucción del gremio comenzó con Ansaloni y Voytenco».

En Uatre, fuentes consultadas por LPO, no dudan: «A Petroni lo puso Lule». Sin embargo, quienes trataron en reuniones con el interventor, lo definen: «Es un muchacho que no entiende nada de nada. Lo pusieron ahí para hacer lo que le digan los Menem».

En el viejo entorno de Venegas, recuerdan que, tras la muerte Ramón Ayala, Ansaloni y Voytenco se repartieron el mando de Uatre y Osprera. En diciembre de 2022 ambos se enfrentaron en una elección que ganó Voytenco por cuatro votos. Desde entonces, se disputan la conducción.

«Cuando estuvieron juntos, de 2020 a 2022, hicieron un desastre en la obra social, la justicia lo debería investigar. Por eso no hay denuncia penal de uno contra otro», dijo un dirigente de trayectoria en Uatre que habla de «un pacto de no agresión» entre Ansaloni y Voytenco.

Ahí, se habla de un pacto sellado con el abogado Marcelo Urban, hombre cercano a Voytenco que, cuando comenzó la disputa con el Gobierno, le acercó a Mario Lugones para negociar una tregua que implique un doble comando en Osprera.

En ese intento de paz entre Voytenco y el Gobierno, también habían operado Luis Barrionuevo y Enrique «Coti» Nosiglia», dueños del Sanatorio Güemes, del que Lugones es el director.

El nexo ahí, además de Urban, fue el ex presidente de Independiente Julio Comparada. Como parte del acuerdo se hablaba del control del negocio de los seguros de los gremios.

Pero todo quedó en la nada cuando los Menem, con el aval de Karina Milei, se decidieron a ir por el control total de la caja de Osprera.

En Uatre, fuentes consultadas por LPO, no dudan: «A Petroni lo puso Lule». Sin embargo, quienes trataron en reuniones con el interventor, lo definen: «Es un muchacho que no entiende nada de nada. Lo pusieron ahí para hacer lo que le digan los Menem».