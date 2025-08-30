Capaprov 2025: La Pampa subcampeona Sub 13 y tuvo jugadores en los equipos ideales

Los seleccionados pampeanos femenino y masculino Sub 13 se quedaron ayer con el subcampeonato en el VIII Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (Capaprov) que se disputó en Puerto San Julián (Santa Cruz), al caer en las respectivas finales ante sus pares de Río Negro.

El ya tradicional certamen, que también incluye a las categorías femenina y masculina Sub 12, se disputa año a año con la participación de equipos de las provincias patagónicas La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que en esta oportunidad sumaron alrededor de 330 personas entre los y las jugadoras y los cuerpos técnicos. Para los fueguinos esta fue su primera participación, en tanto que se confirmó que la edición 2026 se disputará en Eduardo Castex.

Ayer, La Pampa disputó las finales de las dos ramas de la categoría Sub 13, pero no pudo ante el poderío de Río Negro, que se quedó con los dos títulos.

El que más cerca estuvo fue el femenino Sub 13 de La Pampa, que perdió una final muy disputada por 3 a 2. Las pampeanas, dirigidas por Laura «Colo» Ferreyra y que en semifinales habían eliminado al local Santa Cruz, comenzaron perdiendo el primer set 25-21, pero dieron vuelta la historia con dos parciales de 25-21, para ponerse 2-1 en sets. Las rionegrinas lo igualaron con un 25-19 en el cuarto parcial; mientras que el tie break fue muy parejo y quedó en manos de Río Negro por 15 a 13.

Posiciones finales Sub 13 femenino: 1º Río Negro; 2º La Pampa; 3º Neuquén; 4º Santa Cruz; 5º Tierra del Fuego; 6º Chubut.

Durante la premiación, al finalizar el torneo, fueron incluidas en el equipo ideal dos jugadoras pampeanas: Catalina García Crespo (armadora de Unión) y Valentina Velilla Braun (atacante de punta de Racing de Castex).

En el caso del masculino Sub 13, la final fue también favorable a Río Negro sobre La Pampa, pero con un resultado mucho más contundente. El duelo terminó 3-0 con parciales de 25-13, 25-11 y 25-20. En semifinales, La Pampa había superado a Santa Cruz.

Posiciones finales Sub 13 masculino: 1º Río Negro; 2º La Pampa; 3º Chubut; 4º Santa Cruz; 5º Neuquén; 6º Tierra del Fuego.

Dos pampeanos fueron nombrados como parte del equipo ideal del torneo en Sub 13: Fernando Ortiz (atacante de Campos de Acha) y Lorenzo Tapie (armador de Ataliva Roca Vóley).

Sub 12.

Por otra parte, La Pampa también dio pelea hasta la última jornada en la categoría Sub 12, tanto en la rama masculina como la femenina, finalizando en el cuarto y el quinto lugar, respectivamente.

En el Sub 12 masculino las posiciones finales fueron las siguientes: 1º Río Negro; 2º Chubut; 3º Santa Cruz; 4º La Pampa; 5º Neuquén.

Mientras que el Sub 12 femenino tuvo las siguientes posiciones: 1º Río Negro; 2º Santa Cruz; 3º Neuquén; 4º Chubut; 5º La Pampa; 6º Tierra del Fuego. La pampeana Paula Araya (armadora de Unión) fue incluida en el equipo ideal de su categoría.

En esta categoría no se designaron equipos ideales, pero sí jugadores destacados, entre ellos los pampeanos Tomás Casado (Ataliva Roca Vóley) y Paula Araya (Unión Vóley).