Decomisaron un cargamento de 270 kilos de hojas de coca que trasladaban a La Pampa

Un escuadrón de Gendarmería Nacional interceptó un camión que transportaba un cargamento de hojas de coca con destino a La Pampa. La mercadería fue secuestrada por infracción a la ley de Código Aduanero.

El reporte oficial de la fuerza policial nacional indica que el procedimiento ocurrió el jueves 28, durante un operativo sobre la Ruta Nacional Nº 157 a la altura del kilómetro 1.038. Allí, los efectivos de la Sección “Frías” dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha de un transporte de cargas proveniente de Orán (Salta) con destino la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), publicó el diario La Arena.

Al momento de inspeccionar el semirremolque, los efectivos de Gendarmería detectaron nueve bultos con la sustancia vegetal. Luego, corroboraron que se trataba de un cargamento de hojas de coca en su estado natural cuyo pesaje asciende a 270 kilogramos.

La Justicia dispuso el secuestro de la mercadería. La infracción se enmarca en la Ley 22.415 de Código Aduanero.