sábado 30, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Decomisaron un cargamento de 270 kilos de hojas de coca que trasladaban a La Pampa

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Marihuana hojas secuestro destino santarosa 30agosto2025

Un escuadrón de Gendarmería Nacional interceptó un camión que transportaba un cargamento de hojas de coca con destino a La Pampa. La mercadería fue secuestrada por infracción a la ley de Código Aduanero.

El reporte oficial de la fuerza policial nacional indica que el procedimiento ocurrió el jueves 28, durante un operativo sobre la Ruta Nacional Nº 157 a la altura del kilómetro 1.038. Allí, los efectivos de la Sección “Frías” dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha de un transporte de cargas proveniente de Orán (Salta) con destino la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), publicó el diario La Arena.

Al momento de inspeccionar el semirremolque, los efectivos de Gendarmería detectaron nueve bultos con la sustancia vegetal. Luego, corroboraron que se trataba de un cargamento de hojas de coca en su estado natural cuyo pesaje asciende a 270 kilogramos.

La Justicia dispuso el secuestro de la mercadería. La infracción se enmarca en la Ley 22.415 de Código Aduanero.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguros agosto2025Fiestadelagricultor2025 julio2025Cospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 25agostoElyerua remate1Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com