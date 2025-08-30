sábado 30, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
El rugby femenino de La Pampa busca una histórica clasificación al Torneo Nacional de Clubes

Rugby femenino clubestudiantes santarosa 30agosto2025

El rugby del Club Estudiantes mete por primera vez en la historia de este deporte, un equipo pampeano en el Torneo Regional Pampeano Femenino que se disputará –este sábado 30 y domingo 31- en el Club Estudiantes de Olavarría.

En el torneo participan seis equipos, de los cuales cuatro compiten por la plaza al Nacional de Clubes, y son: Unión de Rugby del Sur (URS), Unión a la que pertenece Estudiantes y Unión de Rugby de Mar del Plata (URMDP), los equipos que presenta en esta ocasión Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA) no participaran por esa clasificación ya que irán como combinados al usar jugadoras de otro club de la Unión.

Los clubes de UROBA son Indios de Bolívar y Villegas RC, por la URMDP participan Villa Gesell y Comercial mientras que por la URS los representantes serán Palihue de Bahía Blanca y Estudiantes de Santa Rosa.

El torneo es todos contra todos en una sola ronda, pero los partidos entre los clubes de la misma Unión vienen con el resultado de un partido ya jugado en su Unión.

Se jugarán 3 partidos el día sábado, y el día domingo se juega el 4° partido, completando todos los partidos, y de la tabla de posiciones se harán las 3 finales: Bronce entre 5º y 6º, Plata entre 3º y 4º y Oro entre 1º y 2º.

PLANTEL

El plantel del Club Estudiantes, está conformado por Gianela Giménez Valenzuela (capitana), Florencia Sosa, Paz Maxenti, Silvia Olguín, Antonella Azcárate, Alina Romero Rodríguez, Patricia Ferreira, Marianela Paredes, Evelyn Funkner, Victoria Pérez Russo, Brisa Cools, María José Alzugaray, Xoel Beláuztegui, Morena Castro Berón, Micaela Arruti y María Bilbao.

El cuerpo técnico lo forman Rodolfo Bordón Kodelic y Rafael Romero, en la preparación física trabajó el profesor Lucas Hoses hasta hace un mes y actualmente está a cargo el profesor Yaco Martín y se completa con el coaching deportivo Matías Caride.

